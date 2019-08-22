軍公教年改釋憲案23日公布 400警力維安

2019-08-22 20:17 中央社 台北22日電



大法官受理軍公教年改釋憲案23日公布合憲或違憲解釋，反年改團體八百壯士將赴司法院抗議。北市警今天表示，將派出400名警力維安，並公布總統府、司法院周邊道路管制範圍。

台北市警察局指出，為因應司法院公布軍公教年改釋憲案與集會遊行安全維護，從23日下午1時起，針對總統府周邊道路，衡陽路（不含）以南；公園路（不含）以西；愛國西路（不含）以北；桃源街（不含）以東區域，架設必要安全阻材設施，並實施交管。

包含立法院周邊青島東路、中山南路（不含）至鎮江街（不含）、鎮江街及青島東路（不含）至濟南路1段（不含）、中山南路及青島東路（不含）至濟南路1段（不含）間，視集會活動及參加人數擴大管制範圍。

北市警指出，將出動400名警力針對相關路段進行維安、交管。

反年改團體八百壯士也預計明天下午1時在中山堂聚集，之後轉赴司法院前抗議。

台北市公共運輸處表示，配合「年金改革釋憲集會遊行活動」道路管制，明天下午2時30分起至晚間6時，視現場狀況提早或延後管制總統府周邊道路，公車也會配合改道行駛，預估有23條公車路線受影響，並取消停靠6個站位。

公運處呼籲，民眾可到未受影響站位候車或至改道動線既有站位上、下車，且因應維安需要，警方將依現場情況彈性調整管制範圍，公車可能受影響臨時取消停靠部分站位，建議搭捷運至目的地，避免行程受影響。