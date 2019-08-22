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擬修正槍砲管制條例 警政署：非針對玩具槍

2019-08-22 19:32中央社 台北22日電

警政署預告修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，但在公共政策網路參與平台有提案反對修法成案。警政署今天指出，預告修正主要是針對「操作槍」，而非「低動能遊戲用槍」的玩具槍。

內政部警政署7月底預告修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，盼降低出現非法改造槍枝的可能性，但有民眾在公共政策網路參與平台提案反對修法，僅花兩週時間，附議數衝破5000人，順利成案。

對此，警政署指出，民眾在公共政策網路參與平台提案反對修法，予以尊重，且會把民眾及業者相關建議事項及意見，納入修法參考。這次預告修法，僅是針對市面售出的「操作槍」，並非生存遊戲或軍事迷等玩家使用的空氣槍、BB玩具槍的「低動能遊戲用槍」。

警政署解釋，「操作槍」的槍管內有設置阻鐵，且槍管不通而無法射擊，但經改造後就可變成非法槍械，這與俗稱玩具槍，也就是「低動能遊戲用槍」的商品設計不同，這次預告修法並未涉及玩具槍。

警政署統計，從民國104年至今年上半年，涉槍刑案有597件，其中持改造槍涉及重大暴力犯罪有537件；查獲具殺傷力槍支有8672枝，其中改造槍為6292支，而由「操作槍」改造的非法槍械有3549支，也就是說，警方查獲2把非法槍械，就有1把是由「操作槍」改造。

警政署表示，犯案槍支多由「操作槍」改造，為保障民眾生命財產安全，須從源頭管制，目前修正草案還在研議階段，將舉行說明會並邀請相關業者參與，也建議玩具槍主管機關應檢討相關法規是否符合現今實況。

公共政策槍枝內政部

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