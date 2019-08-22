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影／環保署32年署慶 歷任署長現身齊祝賀

2019-08-22 13:12聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

環保署今天舉行32周年署慶，邀請歷屆署長副署長回環保署同歡慶，同時展示過去施政的成果。活動由現任署長張子敬主持，邀請歷任署長沈世宏、張祖恩、陳龍吉、簡又新、魏國彥、李應元、及現任副署長蔡鴻德等，一同歡慶環保署生日

環保署前署長沈世宏出席環保署32週年慶祝活動。記者陳正興／攝影
環保署前署長沈世宏出席環保署32週年慶祝活動。記者陳正興／攝影
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環保署32週年慶祝活動上午舉行，活動由現任署長張子敬（左四）主持，邀請歷任署長沈...
環保署32週年慶祝活動上午舉行，活動由現任署長張子敬（左四）主持，邀請歷任署長沈世宏（右起）、張祖恩、陳龍吉、簡又新、魏國彥、李應元、及現任副署長蔡鴻德等，一同歡慶環保署生日。記者陳正興／攝影
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環保署前署長魏國彥出席環保署32週年慶祝活動。記者陳正興／攝影
環保署前署長魏國彥出席環保署32週年慶祝活動。記者陳正興／攝影
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環保署前署長李應元出席環保署32週年慶祝活動。記者陳正興／攝影
環保署前署長李應元出席環保署32週年慶祝活動。記者陳正興／攝影
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李應元

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