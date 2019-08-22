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影／產銷履歷豆奶進校園 學童營養好選擇

2019-08-22 12:04聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

為校園食品把關，強調衛生、安全、營養、溯源，農委會農糧署與董氏基金會、台北市教育局，共推國產有產銷履歷的豆奶進入北市校園 。上午由農糧署署長胡忠一表示，國產豆奶有豐富蛋白質和鈣、磷、鐵、鋅等許多礦物質和各種維他命，是學童發育時期的超好營養選擇，也是許多素食者的必飲物。

農委會農糧署與董氏基金會、台北市教育局，共推國產有產銷履歷的豆奶進入台北市校園 ...
農委會農糧署與董氏基金會、台北市教育局，共推國產有產銷履歷的豆奶進入台北市校園 。記者林俊良／攝影
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農委會農糧署長胡忠一（左二）與董氏基金會、台北市教育局，共推國產有產銷履歷的豆奶...
農委會農糧署長胡忠一（左二）與董氏基金會、台北市教育局，共推國產有產銷履歷的豆奶進入台北市校園 。記者林俊良／攝影
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農委會農糧署長胡忠一（左二）表示，國產豆奶有豐富蛋白質和鈣、磷、鐵、鋅等許多礦物...
農委會農糧署長胡忠一（左二）表示，國產豆奶有豐富蛋白質和鈣、磷、鐵、鋅等許多礦物質和各種維他命，是學童發育時期的超好營養選擇。記者林俊良／攝影
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