北農休市案監院要求改善 市場處：檢視改善狀況後回覆

2019-08-21 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北農產運銷公司營運的果菜批發市場去年春節起到3月7日止，20天內休市11天，因沒做好事前協調、事後又沒及時啟動穩定菜價措施，造成蔬菜爆量價跌、農民損失，監察院本月通過調查報告，要求北農兩大股東的北市府、農委會檢討改進。對此，台北市場處表示，監察院約13日來函並限市府2個月內回覆，將全面檢視改善狀況後回覆監院。

北市市場處批發市場科長高振翔表示，監察院點出的問題包含北農業務推廣費與公共關係費使用缺乏明確規範、蔬菜殘貨處理未取得勾稽用收據，以及市府與農委會代表溝通不良等問題；其實去年事件後就有陸續檢討建議並要求北農改善，同時也加強市府和農委會董事會代表溝通。

高振翔說，目前北農公司市府董事會代表與農委會代表溝通順暢，逢連續休假也都會做好事前溝通、協調，避免再有蔬菜爆量價跌等問題；至於公司支出費相關規範，市府也有要求制定明確規則，北農董事會於去年12月通過「業務推廣費及公共關係費支用要點」，規範支用的額度、範圍及須明載支出的對象等詳細內容。