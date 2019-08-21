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北農連續休市惹議遭糾正 農委會這樣說

2019-08-21 12:03聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

監察院日前公布調查報告，針對去年台北農產運銷公司春節連續休市，未於事前協調北農減少休市日數，事後又輕忽未及時啟動穩定產銷因應措施，造成去年2月27日蔬菜爆量價跌，農民遭受嚴重損失，且當日對於蔬菜殘貨的處理方式，亦有未妥，監察院要求台北市政府、農委會檢討改進。

監察院調查報告認為，對於北農連續休市引發爭議，農委會及台北市政府身為主管機關，不但未齊心解決紛擾，反而透過媒體相互指責，實非政府機關面對危機應有的作為，使人民對政府喪失信心，處理方式至屬失當。

農委會農糧署回應表示，為了避免未來有類似情事發生，會函請地方政府未來排定市場休市期程，避免連休三日，並提早通知農民團體及農友，事先規劃生產期程，分散供應。

此外，農糧署表示，台北市政府排定的108年及109年果菜批發市場休市日，除春節外，無連休三日的情形；未來農委會將密切掌握短中期氣象預報資料，與農作物產量影響趨勢預測，調節各運銷通路供應量；同時，持續輔導農民團體建置及強化預冷、冷藏及包裝等相關冷鏈設施，延長蔬菜供應期間並提升供貨品質。

此外，農糧署表示，將輔導農民團體契作，擴大供應生鮮超市、量販店、國軍副食及團膳等多元直銷通路，替代供應批發市場；另擴展外銷通路，增加銷售管道，減輕國內蔬菜盛產壓力；同時，也透過契作計畫生產或盛產期擴大收購，鏈結加工廠截切冷凍(藏)，紓緩產銷壓力及供給穩定料源，調節蔬菜供需。

圖為北農公司。本報資料照片
圖為北農公司。本報資料照片
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