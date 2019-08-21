北農業務推廣費公關費怎麼用？ 北農回應了

2019-08-21 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



去年台北農產運銷公司春節連續休市，未於事前協調北農減少休市日數，事後又輕忽未及時啟動穩定產銷因應措施，造成農民遭受嚴重損失，監察院要求台北市政府、農委會檢討改進；此外，監察院的調查報告，也對於北農的業務推廣費、公關使用費和殘菜處理過程有疑義；北農表示，過去包括業務推廣費、公共關係費，以及殘菜的處理，尚未有明確的規範，但經過這事件後，已經有了標準作業程序，避免類似情形再發生。

根據監察委員林雅鋒、蔡崇義分案調查報告顯示，北農性質上為公用事業，農委會及台北市政府合併持有北農45.52%股權，且具有監督責任，北農非得以一般民營公司視之。北農的業務推廣費及公共關係費報支作業，對於採購流程及餽贈對象、數量、額度、使用範圍、限制等，均欠缺明確規範。

北農總經理翁震炘說，農會、外賓會到北農來參訪，其中有些餐敘費用，就會由公共關係費中支應；至年節送禮部分，現階段已經制定了相關的作業規範，知道這筆錢要用到哪裡去，因此使用上會先填寫申請單，買什麼、多少東西、費用如何、送給誰都流向清楚，不會再有僅簡單寫明「招待貴賓」的狀況發生。

翁震炘表示，公司並非政府機關，並沒有特支費可使用；另外北農已經訂定「業務推廣費及公共關係費支用要點」，訂有支用的範圍丶額度丶程序等，申請准後，辦理採購及核銷；現階段這些費用使用與核銷的項目都很精準，使用若超過，一定要經過董事會同意，開支的科目與預算科目要能夠對上，且預算必須送交台北市政府備查，因為過去規範不明確，監察委員的調查報告，也就希望北農去改善，做好公司內部管理。

至於殘菜處理部分，翁震炘表示，殘菜分為兩部分，農民送來拍賣的蔬菜若沒有拍完、或品質不佳沒人買，會通知農民是否運回或報廢，這是農民的個人財產，北農沒有支配權利；另一部分是北農也有營業部，北農營業部購賣蔬果後供應各大賣場，這些若沒有賣完，或剩下的品質較差的蔬果退回來的，台北市政府已訂定遊戲規則，由北市社會局依照社福團體需求提供，減少食物浪費；至於北農是否能夠指定要把這些菜送到哪裡去？