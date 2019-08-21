玩中學能源 突破框架共學創造力

2019-08-21 00:00 文／ 蘇彥菱



如何讓孩子了解珍惜能源的重要性？中油綠巨龍創造夏令營招募大學生教導國小生，用寶特瓶製作環保動力車，並以塗鴉或利用其他材料點綴，讓大、小朋友在過程中「共學」，不僅引導孩子建立資源回收的習慣，更激發創意、突破既有框架，學習面對未來的想像力。

台灣中油運用企業核心能力，透過綠巨龍創造夏令營，讓大、小朋友認知到能源知識，並進一步珍惜能源。 （圖／張柏瑩攝影） 分享 facebook

中油夏令營 遊戲中實踐能源教育台灣中油自2013年開辦「綠巨龍創造夏令營」，招募並培訓大專青年走入鄰里，透過活動讓學童了解能源的可貴，也讓大、小朋友共學，學習到創意、溝通以及解決問題等課本上學習不到的軟實力。

台灣中油表示，身為台灣石化產業龍頭，不僅承擔因應時代的能源轉型外，也積極致力推廣能源教育並向下扎根。其中，綠巨龍創造夏令營7年來培訓約1200位大專青年擔任輔導員，帶領國小學童體驗不一樣的環境與能源教育。

大、小朋友共學 當彼此的人生導師今年夏令營以「打開門、創造未來」的精神規劃營隊，以「創造想像」、「合作同理」、「綠色能源」及「人文歷史」四大主軸設計一日及過夜營隊課程，其中過夜營隊一梯次共4天，在中油的人力資源處訓練所，展開系列課程。例如讓小朋友用寶特瓶等環保廢材，激發創意、製作風力動力車，增進他們資源回收及再利用的好習慣。

製作「環保動力車」，除了讓小朋友發揮創意，也期待以有趣的方式，讓其了解資源的可貴。 （圖／張柏瑩攝影） 分享 facebook

而鑽油機模型手作課程，更是結合中油採油歷史及創客教育，讓小朋友先了解台灣自產能源的可貴，透過手作學習，並思考該如何從自身開始實踐綠生活。或透過融入108課綱核心素養的情境遊戲「綠巨龍國際高峰會」，讓小朋友藉由討論練習與他人溝通、同理心，以及如何和別人合作，為彼此找到好的解方。

來自澎湖隘門國小的棠棠說，利用平常喝完就丟棄的寶特瓶來做動力車很有趣，因為平常根本不會想到這樣做，而且在夏令營認識很多小朋友，輔導員大哥哥大姐姐都很關心自己，讓他不會把情緒悶在心裡，希望長大以後，也能成為能夠回饋、幫助別人的人。

用情境遊戲，讓小朋友扮演國家領袖，學習思考、並懂得與人合作，解決問題。 （圖／張柏瑩攝影） 分享 facebook

透過製作台灣中油早期使用的鑽油機模型，讓小朋友認識台灣石油探勘的歷史。 （圖／張柏瑩攝影） 分享 facebook

除了讓國小學童獲得平常在課本上學習不到的能力，大學生輔導員在此過程中亦有所學習，像是培訓期間和來自四面八方的大學生相處，並且共同討論、設計出更容易讓小朋友理解的教案等。或是夏令營期間，在教導小朋友的同時，學習如何調整自己的情緒、達到更有效的溝通等，以及面對各種突發狀況，如何與他人合作，在最快時間內解決問題的軟實力等。

大學生輔導員彤彤表示，自己是因為曾參與的同學推薦下，決定來參加今年的夏令營。在這次營隊擔任的機動組，雖然不用帶小隊，但是必須隨時支援各小組的狀況，像是安撫想家的小朋友，該如何用國小學童能理解的方式，讓他們了解自己所說的話，這些都是很難得的經驗。

大學生輔導員也透過營隊和小朋友教學相長，發掘不一樣的自己。 （圖／張柏瑩攝影） 分享 facebook

從教育落實CSR 實現社會共好而台灣中油則運用自己的廠區及專業知識，透過夏令營，讓大學生有機會投入社會參與，也免費提供睦鄰區及偏鄉弱勢學童參與活動，讓能源教育向下紮根以外，期待下一代更加珍惜能源、愛護所處的土地，也積極落實企業社會責任，達到國小學童、大專青年、社區和台灣中油一起「共好」。(中油廣告)