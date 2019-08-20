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企業、工程、金融、法律、政府建設人士千萬不可錯過 臺大「現代系統設計與整合」班

2019-08-20 15:16文／ 臺灣大學進修推廣學院

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
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臺大「現代系統設計與整合」班 早鳥優惠至8/23止 企業、工程、金融、法律、政府建設人士千萬不可錯過

因應現行社會之大型工程或複雜系統，常發生有無法系統性設計與前後整合狀態發生，臺大進修推廣學院將於108年9月12日起每週四晚間開辦「現代系統設計與整合：智能系統、動態模擬、機制設計、金融合約」研習課程，本課程內容以企業工程界、金融法律界以及政府建設部門相關人士為主，討論「現代系統設計與整合」。課程內容兼顧系統論理與實踐落實，同時輔以眾多 (特別是大型複雜工程)代表性案例加以印證，引導幫助學習者在智能系統、動態模擬、機制設計、金融合約等議題上，有系統性的了解及更深入的運用。

本班程特邀請臺大土木工程學系王明德教授、資訊工業策進會產業情報研究所資深研究總監沈舉三、寰宇國際財務顧問公司總經理暨法律事務所首席資深顧問兼公共工程部召集人范雪梅及臺大商學研究所江炯聰名譽教授共同講授。臺大江炯聰教授指出，智能系統、動態模擬、機制設計、金融合約這四大面向環環相扣，大型建案如無全面性的瞭解各環節，就可能導致嚴重的設計瑕疵，所以系統性的設計與整合實具有相當之重要性。

臺灣大學進修推廣學院開辦的「現代系統設計與整合：智能系統、動態模擬、機制設計、金融合約」研習班將於108年9月12日開課，另於8月23前完成報名繳費者享有學費優惠。課程現正招生中，歡迎對此議題有興趣之社會人士上網報名參加，課程完整訊息請上「臺大推廣教育網」或致電 (02)2362-0502 臺大進修推廣學院洽詢。

「現代系統設計與整合」

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