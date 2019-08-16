「毋忘在莒」勒石雕刻者張再興 因病辭世享壽88

2019-08-16 19:18 中央社 金門縣16日電



金門地標太武山上「毋忘在莒」勒石雕刻者、第2屆金門文化獎得主張再興因病辭世，享壽88歲，告別式19日在縣立殯儀館舉行。

祖籍福建惠安的張再興，當年跟隨過嗣的父親石雕大師傅蔡清發上山，與其他8名師傅花了4個月時間，協力完成「毋忘在莒」的鑿刻工作，而聲名大噪。

張再興只讀過2年私塾，卻寫得一手好字。除了「毋忘在莒」，知名作品還有太武山「鄭成功觀兵弈棋處」、「擎天石室」、「古堡磐石」，以及水頭「吳稚暉先生水葬紀念碑」、「胡伯玉將軍水葬下海處紀念碑」、大膽島「自由屏障」、二膽島「偉哉壯士，來者勿忘」、「東碇島紀念碑」與嚨口海岸「東一點紅」、「觀音亭山」、「李光前殉國紀念碑」等十多件。這些都是金門本島與各離島的精神堡壘，也是吸引遊客前來金尋幽訪勝的寶貴觀光資源。

潛心於「打石」工作40多年的張再興，在紀念性勒石之外，早年就投入的「打墓碑」工作，讓他打下筆畫結構的深厚基礎，一捺一撇、一深一淺的功夫，都是從辛勤努力中而來。

張再興5個兒子在各個領域都有傑出的表現。其中三子張國根和四子張國榮都傳承父親石雕手藝，而且青出於藍，金門石雕公園就是出自兩兄弟規畫。

此外，長子張國英，師大美術研究所碩士，現在大學擔任教職；二子張赫烜（國雄），陸官畢業後到美國攻讀電機博士，現為義守大學副教授。老7張國楨現任台北科技大學土木系副教授。

張再興60歲時健康檢查發現罹患食道癌，動刀切除癌變手術後，體力大不如前，於是正式退休。而後又陸續罹患肺癌、大腸淋巴癌動大手術，但他一直保持樂觀正向心態，常說「癌症動刀割掉就好了，沒有什麼關係」。

2017年，張再興獲頒第2屆金門文化獎。頒獎前夕，他才從醫院出院不久。在典禮上，他透露，健康雖不如從前，但每天仍愛小酌高粱酒，暢意享受人生；他還喚著愛妻的名字說：「霞，辛苦了」；話才落地，淚水悄悄滑下臉頰，與會者無不動容。