親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
國民黨整合困局
暴雨肆虐中南部
政治
軍事
綜合

正妹外送員吐辛酸「不是輕鬆工作」 網友發現照片有亮點

國道1號永平工商校車與貨櫃車車禍 23人輕傷

「毋忘在莒」勒石雕刻者張再興 因病辭世享壽88

2019-08-16 19:18中央社 金門縣16日電

金門地標太武山上「毋忘在莒」勒石雕刻者、第2屆金門文化獎得主張再興因病辭世，享壽88歲，告別式19日在縣立殯儀館舉行。

祖籍福建惠安的張再興，當年跟隨過嗣的父親石雕大師傅蔡清發上山，與其他8名師傅花了4個月時間，協力完成「毋忘在莒」的鑿刻工作，而聲名大噪。

張再興只讀過2年私塾，卻寫得一手好字。除了「毋忘在莒」，知名作品還有太武山「鄭成功觀兵弈棋處」、「擎天石室」、「古堡磐石」，以及水頭「吳稚暉先生水葬紀念碑」、「胡伯玉將軍水葬下海處紀念碑」、大膽島「自由屏障」、二膽島「偉哉壯士，來者勿忘」、「東碇島紀念碑」與嚨口海岸「東一點紅」、「觀音亭山」、「李光前殉國紀念碑」等十多件。這些都是金門本島與各離島的精神堡壘，也是吸引遊客前來金尋幽訪勝的寶貴觀光資源。

潛心於「打石」工作40多年的張再興，在紀念性勒石之外，早年就投入的「打墓碑」工作，讓他打下筆畫結構的深厚基礎，一捺一撇、一深一淺的功夫，都是從辛勤努力中而來。

張再興5個兒子在各個領域都有傑出的表現。其中三子張國根和四子張國榮都傳承父親石雕手藝，而且青出於藍，金門石雕公園就是出自兩兄弟規畫。

此外，長子張國英，師大美術研究所碩士，現在大學擔任教職；二子張赫烜（國雄），陸官畢業後到美國攻讀電機博士，現為義守大學副教授。老7張國楨現任台北科技大學土木系副教授。

張再興60歲時健康檢查發現罹患食道癌，動刀切除癌變手術後，體力大不如前，於是正式退休。而後又陸續罹患肺癌、大腸淋巴癌動大手術，但他一直保持樂觀正向心態，常說「癌症動刀割掉就好了，沒有什麼關係」。

2017年，張再興獲頒第2屆金門文化獎。頒獎前夕，他才從醫院出院不久。在典禮上，他透露，健康雖不如從前，但每天仍愛小酌高粱酒，暢意享受人生；他還喚著愛妻的名字說：「霞，辛苦了」；話才落地，淚水悄悄滑下臉頰，與會者無不動容。

金門手術
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

看問題／交通助選大隊？這波利多 要炒到明年大選

2019-08-16 00:28

桃鐵地下化破千億 地方分攤恐暴增

2019-08-16 00:24

宜蘭直鐵擬升級高鐵 林佳龍：打造全台一日生活圈

2019-08-16 00:20

飼主看過來！動物使用人藥爭議 唐鳳周五開協作會議

2019-08-15 23:56

財政部臉書刪除網友留言還檢舉？小編回嗆惡意抹黑

2019-08-15 20:30

影／全教總轟公幼政策「廣告不實」教育部喊冤稱誤會

2019-08-15 18:22

「2019中國信託女子公開賽」精采開打 歡迎民眾免費入場力挺臺灣女將　 17日決賽當天抽百萬休旅車

2019-08-16 09:58

想去瑞士讀書嗎？ 好消息！ 台中市府成功與瑞士名校簽訂合作MOU

2019-08-16 00:00

告別塑膠吸管 台灣麥當勞帶頭推「冷飲直接喝」

2019-08-14 15:40

積極營造安全友善校園　中市府補助1億600萬元111學校受惠

2019-08-12 10:09
看更多

熱門文章

不只韓冰吸睛 朱立倫女兒大V領現身 網友稱超正

2019-08-16 09:57

楊秋興宣布退黨後與馬英九通電話 對韓國瑜沒有好話

2019-08-15 18:11

高人指點韓國瑜？國防團隊找來夢幻3人 這下不怕抹紅了

2019-08-16 08:00

郭王若參選恐遭開除黨籍？ 名嘴曝可怕下場

2019-08-16 10:12

楊秋興：韓國瑜空腹就乾杯 曾多趟被扛回來

2019-08-15 20:11

「郭柯會」解密！ 郭台銘：「郭柯配」副總統可兼閣揆

2019-08-16 09:11

時代力量崩盤！最新民調快看不到民眾黨車尾燈

2019-08-16 02:15

雙重標準？批韓國瑜打麻將 林智鴻被爆收酒店獻金

2019-08-16 14:58

楊秋興點名與韓國瑜夜店直播 陳學聖：那是在立法院

2019-08-15 21:50

豪雨狂炸！彰化四處淹水 民眾一夜驚恐

2019-08-16 07:56

郭柯王桃園三結義破局？ 劉宥彤：郭台銘去的機率不高

2019-08-16 12:21

最新民調！ 兩岸政策協會：蔡英文領先韓、郭、柯

2019-08-16 11:27

否認政治偵防韓國瑜 孫大千：不能僅憑一支Samsung

2019-08-16 09:29

批韓國瑜匪類被開除 敖博勝：藍色恐怖來了？

2019-08-16 16:47

「柯文哲一定選」 胡采蘋：他就是要小英選不上

2019-08-16 13:24

蔡英文莫名其妙逆轉？羅友志：國民黨，真有你的！

2019-08-16 15:16

楊秋興依然推崇郭台銘選總統 希望國民黨「換柱2.0」

2019-08-15 22:35

王定宇糗大了！臉書替菸品廣告 恐挨罰50萬急刪文

2019-08-16 02:04

黃國昌不選是為「它」？最邪門選區 立委抓的抓關的關

2019-08-16 09:00

李佳芬返鄉參加大普度 對被抹黑表示習慣了一笑置之

2019-08-15 20:41

韓國瑜「國政顧問團」明成軍 張善政任總召

2019-08-15 23:56

宜蘭直鐵擬升級高鐵 林佳龍：打造全台一日生活圈

2019-08-16 00:20

高雄美濃累積雨量超過200毫米 福美路積水過膝

2019-08-16 10:38

「學姊」排不分區立委名單第一？ 柯文哲：寧可排蔡壁如

2019-08-16 10:16

【即時短評】轉型正義怎麼都轉到有利民進黨的一邊？

2019-08-16 11:32

選圖偏頗？ 林奕華：教科書竟成為民進黨文宣

2019-08-16 11:09

美濃河川水位暴漲 高市府：今天下午停止上班課

2019-08-16 12:22

韓國瑜過年打麻將挨罵？ 羅智強：民進黨羞辱誰的記憶？

2019-08-16 14:37

高雄暴雨急撤3千人 今嘉義以南雨更大

2019-08-16 00:56

國民黨整合破冰 郝龍斌敲定郭台銘會吳敦義

2019-08-16 12:35

潘恒旭對楊秋興下戰帖 邀楊到佛光山菩蕯前發誓對質

2019-08-16 17:02

【重磅快評】馬屁拍到馬腿上 國防部為何永遠不懂？

2019-08-16 10:44

連夜豪雨！高市甲仙、茂林、六龜、桃源、那瑪夏今停班停課

2019-08-16 05:46

范世平：國民黨現在最大麻煩 韓國瑜民調掉得不夠快

2019-08-16 12:26

楊秋興退黨談未爆彈 憂韓如聲勢好民進黨不會放過

2019-08-15 19:38

郭台銘脫黨傷韓國瑜？ 劉宥彤：分民進黨多也不一定

2019-08-16 12:54

高雄市府宣布 桃源區、那瑪夏區明停班課

2019-08-15 21:58

一邊一國行動黨成立恐撞柯郭王合體 扁：人算不如天算

2019-08-15 22:51

柯文哲說心內話：見過郭王後 我發現我抗壓性最強！

2019-08-16 16:19

「郭柯合」沒有問題 柯文哲：王金平比較困難

2019-08-16 10:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top