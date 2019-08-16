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「2019中國信託女子公開賽」精采開打 歡迎民眾免費入場力挺臺灣女將　 17日決賽當天抽百萬休旅車

2019-08-16 09:58文／ 中國信託銀行

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）主辦年度高球賽事「2019中國信託女子公開賽」，今（15）日起一連三天於新北市林口高爾夫球場登場，為鼓勵球迷到球場為臺灣高球女將加油，除可以免費入場外，入場民眾皆可參加抽獎，今天共有近千名民眾到場觀賽及加油，賽後隨即抽出Apple Watch、AirPods、循環扇及POLO衫等獎品，8月17日決賽當天將抽出最大獎價值新臺幣139萬元的LEXUS休旅車、JOHNSON電動跑步機1臺、YAMAHA EC-05電動車3輛等豐富獎品，民眾不僅可以實際到場力挺臺灣選手，還有機會把百萬休旅車開回家。

「2019中國信託女子公開賽」歡迎民眾免費入場力挺臺灣女將抽大獎，圖為TLPGA...
「2019中國信託女子公開賽」歡迎民眾免費入場力挺臺灣女將抽大獎，圖為TLPGA理事長鄭美琦（右）抽出今日最大獎Apple Watch手錶幸運兒。 圖／中國信託銀行 提供
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「2019中國信託女子公開賽」，來自兩岸、日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭共計108位好手齊聚競技，爭取總獎金新臺幣500萬元、冠軍獎金新臺幣100萬元后冠，中國信託銀行贊助的高球女將謝瑀玲、石昱婷，以及臺灣最具潛力的業餘好手侯羽桑、侯羽薔與陳靜慈均參賽爭取好成績。今天第一回合賽事結束，中國信託推薦業餘高球小將侯羽桑以69桿的成績，目前並列第一。去年於中國信託女子公開賽獲業餘組冠軍的侯羽薔表現亦不凡，以73桿暫列第9，中國信託贊助高球女將則以謝瑀玲表現最佳，目前以74桿的成績暫列第15。

「2019中國信託女子公開賽」觀賽民眾持門票票根上的兌換券，即可兌換由信扶專案輔導家長製作的印尼小點心或西式點心袋，另外還有消暑的冰淇淋、手搖茶飲料以及啤酒提供選擇，讓民眾觀看國際級高球女將揮桿競技，同時享受美食。

「2019中國信託女子公開賽」精采開打，今天第一回合賽事結束，中國信託推薦業餘高...
「2019中國信託女子公開賽」精采開打，今天第一回合賽事結束，中國信託推薦業餘高球小將侯羽桑以69桿的成績，目前並列第一。 圖／中國信託銀行 提供
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值得一提，每日賽事結束後即可參加抽獎，包括新臺幣12萬元跑步機、新臺幣10萬元電動機車，及電動自行車等逾350項豐富獎品，決賽當天賽事結束後將抽出最大獎價值新臺幣139萬元的LEXUS休旅車。為方便民眾觀賽，今年於機場捷運A9林口站、林口區文化一路和四維路的免費停車場皆備有接駁專車，歡迎民眾走進球場為選手加油、抽大獎。

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