影／全教總轟公幼政策「廣告不實」教育部喊冤稱誤會
教育部編列108年學前教育預算達400億，準公共幼兒園政策先從非六都縣市上路，8月始納入六都，但全國教師工會總聯合會研究員顏嘉辰今(15)日上午批評教育部在這些預算裡面，花了200多億在準公幼補助上，真正的增設公幼主軸卻只給7.7億，認為教育部本末倒置，涉嫌用廣告不實的方式欺騙社會，讓本來因為品質不佳，經營不下去的私幼利用政府補助苟延殘喘，導致品質良莠不齊。顏嘉辰更表示，教育部所公布與準公共化幼兒園合作的六項要件收費數額、基礎評鑑、建物公安檢查、教保師生比、教保服務品質、教師及教保員薪資都太基本，認為教育部把關不夠嚴格，其中「課程與教學自評表」準公幼自己填即可，認為應該至少找第三方公證把關。
全教總理事長張旭政表示，主要訴求是認為準公幼拿政府補助，條件卻相對寬鬆，雖然比照公幼只收學生到4點，但有不肖業者將超過的時間，以才藝課名目向家長超收課程費用直逼私幼價格，但這筆錢卻沒有反應在幼教老師的薪水上，以至於現在越來越多優良的幼教老師不想投身這份行業。全教總要求政府嚴格把關與準公幼的合作要件、課程教學自評表應改為第三方監督、盤點高密度學區的人口，增設硬體設備等等。
國教署副署長許麗娟受訪解釋，政府公共化總預算支出108年為204.54億，擴大公共化經費則是46.45億，全教總所稱的7.7億可能有看到部分項目，所以產生誤解。針對把關太鬆疑慮，也明白表示不管公立、私立、非營利、準公共都必須遵守《幼教法》和《教保人員條例》所規範的內容來走。
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