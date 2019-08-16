想去瑞士讀書嗎？ 好消息！ 台中市府成功與瑞士名校簽訂合作MOU

2019-08-16 00:00 文／ 台中市政府



台中市政府教育局日前舉辦國際教育交流活動，教育局長楊振昇帶領多所高中職學生遠赴瑞士進行兩週交流課程。此次交流活動，除讓台中學生與日本、俄羅斯、伊朗、辛巴威及盧安達等不同國家學生交流，擴展國際視野，市府更與四所瑞士世界知名學校成功簽訂合作備忘錄(MOU)，將提供優惠獎學金及就學協助，嘉惠台中師生。

市府今年舉辦國際教育交流活動，打破過去校對校的交流方式，由教育局建立平台，以嘉惠所有台中市學生，盼提升台中教育的國際能見度，尤其此次不同過去與美國及加拿大等英語系國家交流，市府遠赴歐洲與瑞士學校合作，擴大其它語系國家，也成功與當地四所知名學校簽訂合作MOU。

其中，著名中學萊辛美國學校將提供台中限額學生50%學費優惠，以及國三畢業學生暑期一週免費課程，並針對台中關注的教育議題，規畫為期兩天至一週的研討會及教師增能工作坊；另外，萊辛美國學校也提供教師訪問計畫，提供為期三個月的免費食宿，讓台中市教師有機會在職進修，並與來自世界各地的教師交流，分享研究成果。

與萊辛中學負責人Dr. Steven Ott簽訂MOU後合影。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

致贈諾維爾學院感謝狀。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

大學部分，格里昂高等教育學院也提供台中學生15%學費優惠；世界知名的凱撒里茲大學也將提供40%學費及生活費等獎學金；此外，今年10月份，萊辛美國學校也將前往台灣互訪，藉由工作坊討論未來教育交流活動。

致贈格里昂教育學院感謝狀。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

與凱撒里茲大學CEO合照並簽訂MOU。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

此次交流活動由清水高中校長黃偉立及新社高中校長歐靜瑜共同主持，楊局長在第二週親抵瑞士，除了簽訂合作備忘錄，也與這次參與活動的學生進行近距離座談會，了解過去一週同學的學習狀況及收穫。

台中女中同學覺得這次的交流，可以和來自不同國家的學生共同學習，看見不同的世界觀點，很開心自己報名此次交流活動；台中二中同學則說，看到其他國家同學都會說好幾種語言，學習能力都很好，勉勵自己要更努力，提升國際競爭力；龍津高中及新社高中同學也指出，此次活動可接觸世界不同國家學生，是一生中相當難得的一次經驗，非常值得。

東海大學教授周瑛琪肯定市府具有遠見，她認為市府積極推動國際教育，讓同學勇於開口使用所學的外國語言，勇於表達自己的意見及想法，期待未來針對不同國家推動更多交流活動，拓展學生國際視野，成為優質的世界公民。

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