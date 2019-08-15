有影／保育多年白海豚數仍下降 動保團體籲修野保法

2019-08-15 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



根據統計，台灣雲豹已於2015年國際發表已絕跡，石虎數量也僅剩500隻、白海豚約50隻、還有台灣寬尾鳳蝶等都瀕臨絕種危機。動保團體今天高喊「瀕危復育、刻不容緩」、「立即修法、保護動物」，質疑《野生動物保護法》立法30年來，瀕危物種數量不斷減少，要求政府儘速修《野保法》，對瀕危物種的保育採取更積極有效作為。

台灣動保行政監督聯盟、中華鯨豚協會等團體今天舉行記者會，屏科大野生動物保育研究所教授裴家騏說，野保法立法這30年來，除了黑面琵鷺逐漸脫困，台灣其他瀕危物種，這幾十年數量卻不斷減少，例如白海豚被列為瀕危物種一、二十年，數量卻還在急遽下降，呼籲政府應列國家政策，訂定每個瀕危物種的脫困目標，否則將是台灣身為進步國家的羞恥。

中華鯨豚協會秘書長李宗翰表示，台灣白海豚每年復育遠不及死亡數量，主因是棲地與漁民作業、航路有高度重疊。李表示，許多白海豚寶寶活不過六歲，今年2月他們也在芳苑撿到一隻連一口奶都沒喝到的白海豚死亡寶寶，令人相當傷心，呼籲政府應盡快劃設白海豚保護區。

中華鳥會秘書長李宗翰也提到，台灣的野保法令不夠強、常常面對開發時只能當成「參考資料」。他舉瀕危鳥類為例，黑嘴鷗在台數量不到200隻，只能在彰化、嘉義、雲林沿海發現牠們蹤跡，不過這段沿海正規劃開發離岸風場，他呼籲，野保法應修法明定，只要與關鍵物種棲地重疊，就應該要求開發行為立即停工。