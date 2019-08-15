親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
國民黨整合困局
暴雨肆虐中南部
極端氣候亂農業
政治
軍事
綜合

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

抗爭者的香港保衛戰：反送中是下一個六四事件？

有影／保育多年白海豚數仍下降 動保團體籲修野保法

2019-08-15 11:48聯合報 記者林麗玉╱即時報導

根據統計，台灣雲豹已於2015年國際發表已絕跡，石虎數量也僅剩500隻、白海豚約50隻、還有台灣寬尾鳳蝶等都瀕臨絕種危機。動保團體今天高喊「瀕危復育、刻不容緩」、「立即修法、保護動物」，質疑《野生動物保護法》立法30年來，瀕危物種數量不斷減少，要求政府儘速修《野保法》，對瀕危物種的保育採取更積極有效作為。

台灣動保行政監督聯盟、中華鯨豚協會等團體今天舉行記者會，屏科大野生動物保育研究所教授裴家騏說，野保法立法這30年來，除了黑面琵鷺逐漸脫困，台灣其他瀕危物種，這幾十年數量卻不斷減少，例如白海豚被列為瀕危物種一、二十年，數量卻還在急遽下降，呼籲政府應列國家政策，訂定每個瀕危物種的脫困目標，否則將是台灣身為進步國家的羞恥。

中華鯨豚協會秘書長李宗翰表示，台灣白海豚每年復育遠不及死亡數量，主因是棲地與漁民作業、航路有高度重疊。李表示，許多白海豚寶寶活不過六歲，今年2月他們也在芳苑撿到一隻連一口奶都沒喝到的白海豚死亡寶寶，令人相當傷心，呼籲政府應盡快劃設白海豚保護區。

中華鳥會秘書長李宗翰也提到，台灣的野保法令不夠強、常常面對開發時只能當成「參考資料」。他舉瀕危鳥類為例，黑嘴鷗在台數量不到200隻，只能在彰化、嘉義、雲林沿海發現牠們蹤跡，不過這段沿海正規劃開發離岸風場，他呼籲，野保法應修法明定，只要與關鍵物種棲地重疊，就應該要求開發行為立即停工。

農委會保育組長夏榮生表示，對於動保團體的建議，後續會整體通盤考量。夏表示，行政院去年核定的「國家綠網中長程計畫」訂有「瀕危物種的保育行動策略」，除了相關的基礎調查持續，也推動物危害交通建設改善、友善棲地、宣導教育等相關工作。

動保團體今天高喊「瀕危復育、刻不容緩」、「立即修法、保護動物」，質疑《野生動物保...
動保團體今天高喊「瀕危復育、刻不容緩」、「立即修法、保護動物」，質疑《野生動物保護法》立法30年來，瀕危物種數量不斷減少，要求政府儘速修《野保法》，對瀕危物種的保育採取更積極有效作為。記者／林麗玉攝影
分享

相關新聞

攻擊一切成聖：博恩與鄭南榕「地獄哏」

2019-08-15 09:39

紐西蘭毛利族來台尋根 蘇貞昌：兩地文化交流深具意義

2019-08-14 19:37

紐西蘭毛利族青少年來台尋根 Kolas：歡迎回家

2019-08-14 17:09

原住民族正名25週年 當年國大抗議青年如今成鄉長

2019-08-14 14:36

台中郵差大雨墜農田使命必達 郵局將呈報敘獎

2019-08-14 14:17

影／國際慰安婦日 勞團點名蔡英文、謝長廷

2019-08-14 14:10

文化部啟動全國社造會議 邀民眾共創願景

2019-08-14 13:16

全台環境輻射正常 原能會：未受俄國核事故影響

2019-08-14 12:37

影／國際慰安婦日 婦援會赴日本交流協會提3訴求

2019-08-14 11:05

願景／新女性談追夢 劉柏君、林藝分享「青春無悔」

2019-08-14 08:52

告別塑膠吸管 台灣麥當勞帶頭推「冷飲直接喝」

2019-08-14 15:40

積極營造安全友善校園　中市府補助1億600萬元111學校受惠

2019-08-12 10:09
看更多

熱門文章

我對美採購66架F-16V 新機原來長這樣

2019-08-14 17:33

被爆度假打麻將 韓國瑜：國家機器在監視我？

2019-08-14 13:53

洪秀柱再提「一中同表」 吳敦義痛批喪失黨員立場

2019-08-14 16:40

度假打麻將 李佳芬：只是玩一下 需要這樣子打嗎？

2019-08-14 14:54

時力內鬨演不完 黃國昌反擊黨內同志：很可笑

2019-08-15 00:58

美學者：香港局勢震驚台灣 蔡英文可能連任

2019-08-15 05:00

消息曝光今晚吳韓會取消 韓國瑜：算延期不是取消

2019-08-14 18:23

4千萬政治獻金再起波 韓國瑜怒：有收就退出政壇

2019-08-15 11:14

詹江村質疑黃捷母親舔共賺紅錢 黃捷：停止對家人騷擾

2019-08-14 15:26

許淑華：過年親友娛樂 竟被渲染成韓國瑜說謊

2019-08-14 21:02

吳敦義轟主張「一中同表」黨員 洪秀柱回應了

2019-08-14 21:45

極端氣候大挑戰／全台半年農損破12億 農業地圖大挪移

2019-08-14 23:29

因為「這個原因」 陳佩琪自爆：真恨我自己這個豬老婆

2019-08-14 20:52

小綠廝殺！王浩宇爆卦：我發誓要把時代力量幹掉

2019-08-15 08:35

若郭台銘不選就拚了？柯文哲：好吧！那就這樣吧

2019-08-14 21:56

兩岸無人機 原來同血統？但讓軍事迷愛到搏命的是這款

2019-08-15 08:00

「小牛」辭北市副發言人 柯昱安：我的極限似乎到這裡

2019-08-14 17:58

政治獻金支出酒、面膜？ 韓陣營：實體捐贈遭故意扭曲

2019-08-14 23:06

國民黨三重找無人選立委 他點名「朱立倫、周錫瑋」

2019-08-14 19:56

汙衊韓國瑜！國民黨開除陳宏昌黨籍 下一個針對楊秋興

2019-08-14 16:45

雨勢急驟河川暴漲！ 高雄那瑪夏、桃源、甲仙、茂林、六龜區停班課

2019-08-15 11:46

韓國瑜政治獻金40多萬酒類支出 何庭歡：都有合理名目

2019-08-14 17:04

宣布參選總統遭酸 館長諷：台灣還這麼多弱智…

2019-08-14 14:26

遭爆度假時打麻將 韓國瑜選辦：大驚小怪的烏龍爆料

2019-08-14 13:20

影／韓國瑜打麻將國家機器監視？ 蔡英文：不要牽拖卸責

2019-08-14 17:50

一感兩淚…大數據告訴你韓國瑜為什麼有亡國感

2019-08-14 16:33

韓競選七筆支出剛好兩千萬 段宜康諷：世界第八大奇觀

2019-08-14 21:29

劍翔無人機12聯裝發射系統 網友：賽鴿車概念

2019-08-14 14:23

柯文哲情緒低落？羅友志：郭董像嬌嬌女，搞不好還悔婚

2019-08-14 15:58

韓國瑜政治獻金公布 黃光芹質疑有3個謎團

2019-08-14 22:42

郭台銘私下表達總統選定了？郭陣營：只是了解狀況

2019-08-14 13:50

黃創夏：「品德」這兩個字 韓國瑜遠遠不如洪秀柱

2019-08-14 14:26

三部曲追郭台銘 柯P的它為何是「愛的加速器」？

2019-08-15 09:00

麻將風波！黃暐瀚：毀滅韓國瑜，先從毀滅人格開始

2019-08-15 10:48

韓國瑜度假疊長城 網友：綠軍很可憐 沒這種家庭歡樂

2019-08-14 14:35

郭不選，柯就拚？ 郭柯王周日同框仍有變數

2019-08-15 01:16

王定宇批黨中央小圈圈 怒辭民進黨中常委

2019-08-15 01:20

黨主席夫人牌奏效？陳玉珍今起回復國民黨籍

2019-08-14 15:50

被爆度假打麻將 韓質疑被監視

2019-08-15 01:37

不滿黨中央人事 王定宇口頭請辭民進黨中常委

2019-08-14 15:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top