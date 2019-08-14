告別塑膠吸管 台灣麥當勞帶頭推「冷飲直接喝」

2019-08-14 15:40 文／ 轉載至天下雜誌



「源頭減量」+「減塑」雙管齊下，用小改變促成大美好

圖片來源：台灣麥當勞 分享 facebook

走進國內速食龍頭麥當勞，你有發現什麼改變嗎？

答案是：塑膠吸管消失了！台灣麥當勞自4月中旬起逐步推行「冷飲直接喝」，目前近400家麥當勞餐廳已全面實施，不再提供塑膠吸管，在這波限塑浪潮中，麥當勞也成為唯一「直球對決」的餐飲業者──不糾結在改變吸管材質，而是直接宣導「不用吸管，直接喝」。

「冷飲直接喝不只是減塑，更是少了一種垃圾。」台灣麥當勞表示，為了順利推行「冷飲直接喝」，方便消費者不用吸管，團隊除特別設計新款杯蓋，並透過輕量化的設計，讓新杯蓋比原本的「杯蓋加吸管」減少了3%-16%塑膠用量，還透過餐盤襯紙、海報、員工胸章和吸管箱，以詼諧方式告訴消費者，塑膠吸管「已退休」。經過持續溝通推廣，麥當勞統計，自4月份宣導至今，約只有10%消費者會再向餐廳櫃檯索取紙吸管，換言之，無論內用或外帶，「冷飲直接喝」的接受度將近90%。

體積小重量輕 不易回收 塑膠吸管占海廢大宗

時間回到2018年初，行政院環境保護署與公民團體、學術界共同發布「台灣海洋廢棄物治理行動方案」，逐步推動減塑，希望在2030年全面禁用一次性塑膠用品，其中第一個標的就是「塑膠吸管」。今年7月1日起，全國政府機關、學校、百貨公司與購物中心、連鎖速食店等四大場域，將禁止提供內用消費者一次性使用的塑膠吸管。

在台灣，一根小小的吸管為何背後藏著這麼多問題？根據台灣ICC海洋廢棄物監測（International Coastal Cleanup）參考美國海洋保育協會（Ocean Conservancy）所制定的機制，從2018年清理台灣水域、岸際的廢棄物中可發現，寶特瓶是數量排名第一的海洋廢棄物，其次是塑膠瓶蓋、塑膠吸管和玻璃瓶。

塑膠吸管為何對海洋造成危害？不能回收嗎？原來，吸管不屬於容器，不是環保署規定回收項目，而塑膠吸管即使被丟進垃圾桶，部份合法掩埋場的垃圾，也會因為雨水沖刷或強風吹落進入河川、流入大海，甚至就算被回收了，仍有焚燒後的塑膠垃圾，隨著時間裂解成塑膠碎片，進入到海洋、水、土壤；正因為如此，塑膠吸管成為減塑的一大標的。但是要如何讓消費者不用塑膠吸管？在在考驗業者的應變智慧。

培養「直接喝」好習慣 ，減少環境負擔

台灣麥當勞表示，2018年，台灣麥當勞就開始評估各種「替代塑膠吸管」的方案，最終發現：最簡單且環保的做法，不是任何材質的吸管，而是「直接喝」，因為不只減少塑料使用，還少了一項廢棄物。然而，要方便消費者直接就口喝，原本中間開孔的冷飲杯蓋就不適用，必須調整為類似熱飲杯的開孔方式，但還得同步考量適合暢飲的口徑大小、就口處的高度、杯蓋密合度等，更要減少整體塑膠使用量，設計「眉角」頗多，台灣麥當勞與供應商來來回回至少六、七次，最後才過關。

麥當勞進一步說明，身為全球品牌，同時是全台最具規模的速食業者，期待可以透過全台近400家餐廳、每天服務數十萬人的規模影響力，讓「直接喝」逐漸成為大眾的飲用習慣，如此一來，無論消費者在麥當勞餐廳或其他地方，喝任何飲料時若非必要，都不使用吸管，進而減少環境的負擔。

環保署副署長沈志修(右)蒞臨記者會，並與麥當勞供應鏈管理副總裁林麗文(左)一起體驗「冷飲直接喝」。 圖片來源：台灣麥當勞 分享 facebook

用「循環經濟」角度規劃 落實環境永續

環保絕非一蹴可及，台灣麥當勞以循環經濟的角度，從負責任的採購、源頭減量、回收再利用，讓所有的資源發揮最大效益來思考規劃。舉例來說，台灣麥當勞自2017年起，餐廳內所有紙類品項，包括紙杯、紙盒、紙袋，甚至於餐巾紙，100%皆獲得FSC森林監管委員會認證；也就是說，麥當勞餐廳中所有紙類品項以及木製攪拌棒，都來自生生不息的永續森林。

此外，麥當勞也透過包裝優化，讓源頭減量並減少塑料使用。消費者或許記憶猶新，2018年冰炫風容器移除塑膠杯蓋，改成一體成形紙杯，一年減少32公噸塑料；四塊鷄塊自紙盒改為紙袋、研發四款漢堡共用的包裝紙等，每年有效減少超過130公噸紙類用量。

圖片來源：台灣麥當勞季報 2019 第四期 分享 facebook

在分類回收的部分，2018年麥當勞優化回收區，簡單區分「清、分、丟」三步驟，讓消費者可以跟著標示，清楚且有效率地做好初步分類，讓後續回收處理更有效。

圖片來源：台灣麥當勞季報 2018 第二期 分享 facebook

而今年，正當大家都在思考塑膠吸管替代方案，速食龍頭麥當勞帶頭提出「KISS一下，冷飲直接喝」的想法，成為這一波減塑趨勢中的環保亮點，獲得許多環保團體與民眾的肯定；也讓大眾因此看見，台灣麥當勞的「台上一分鐘、台下十年功」，至少十幾年前早已啟動、具遠見的環保規畫，正持續透過不可取代的品牌規模影響力，累積一點一滴的小改變，促成對台灣這塊土地的大美好。

台灣麥當勞4月12日起逐步推行「冷飲直接喝」，鼓勵消費者不用吸管，讓喝飲料更簡單，並減輕環境負擔。 圖片來源：台灣麥當勞 分享 facebook

台灣麥當勞和你一起小改變促成大美好●減少塑膠 ●森林保護認證 ●強化回收系統

台灣麥當勞長期關注環保及環境永續議題，一路以來，透過優化材質與創新設計，減少塑料、紙類用量、回收再製廢食用油，100%取得FSC認證，逐步實現麥當勞對環境永續的承諾。每個環保巧思都代表我們對地球與環境的愛。

圖片來源：麥當勞環保歷程 分享 facebook

小改變大美好：https://topic.cw.com.tw/event/2019mcdonalds/