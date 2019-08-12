旅宿業搶穆斯林商機／廁所增淨下設施 連醬料都認證

2019-08-12 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 侯俐安 ／台北報導



西湖渡假村已全面配置淨下設備。 記者侯俐安／攝影 分享 facebook

看準日漸增多的穆斯林遊客，早年以公家單位、學校或公司等國旅團為主的西湖渡假村，逐步轉型為穆斯林友善旅館，每間房間裝設淨下設施，標註朝拜方向、提供拜毯等，還有穆斯林專屬餐廳，牛、羊、雞都經過穆斯林認證宰殺，就連醬料也都有認證，近年各地清真寺參訪團不斷增加。

西湖渡假村董事長鄭順福表示，穆斯林不是單點就可以做，從食、住、遊、購、行、娛樂，涵蓋的交通、國家風景遊樂區及觀光局等，都應該要有因應設備，才能吸引所有穆斯林的人來台灣並感受到友善與方便。

鄭順福今年7月成立台灣穆斯林友善環境發展協會，他說，台灣現在有七家認證機構，協會將從台中以北開始尋求潛在客戶，盼能扮演球探，尋找旅館、飯店、景點、伴手禮等，介紹給認證機構輔導認證。民間先行，未來還盼公家協助推動與行銷。

交通部觀光局長周永暉表示，觀光局針對穆斯林訂定多項指標，除了嚴格的清真認證，也有較廣義的認證，可增加清真餐廳與景點拓展速度，同時透過法規，要求四星以上飯店都要有淨下設備，若業者要更新衛浴設備也都可申請補助。

周永暉說，觀光局今年在雅加達設立服務處，預計明年也會在中東新增服處，盼能多面向行銷。