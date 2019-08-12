守護雪隧安全 每天至少有400隻眼睛緊盯

雪隧有行控與資料中心，專人緊盯行車狀況。圖／報系資料照 分享 facebook 不少開車走過雪隧的駕駛人，幾乎都有被「龜速車」擋道、造成塞車的經驗，但很少人知道，為了為雪隧安全，每天幾乎有4百隻眼睛緊盯雪隧，每輛一進隧道就「自動減速」的龜速車，都讓行控中心人員繃緊神經。

有部分用路人建議，透過廣播系統「提醒」龜速車加速，坪林行控中心主任林錦堂表示，受限個資法，不能針對個案即時「公布」車號，但時速若低於70公里以下可照相開罰。

「雪隧安全維護等級要比其他高速公路隧道更高」，林錦堂指出，雪隧首創巡檢組，24小時輪班開車在隧道群內奔馳，加上消防、事故班、廣播話務員等，守護雪隧每天至少有2百人次在線上。

許多駕駛一進隧道就減速

「龜速車」是影響安全的重要因素，不少駕駛人疑惑，開進隧道就塞車，沿途未見事故，出隧道口立即暢行無阻，不解為何會如此。

行控中心指出，從監視畫面可發現，駛進隧道很多人不適應，會自然放慢速度，只要有一輛放慢，後方就跟著慢，往往要進隧道3公里後才會恢復速度。

種樹提神 曾被噓到下架

長隧道要維護安全，「不讓駕駛人睡著」也是關鍵，頭城工務段曾在雪隧中段避車彎綠美化，讓駕駛適時轉換視覺驅趕睡意，但隧道內有樹太怪了，被噓到下架。

不管再怎麼嚴加看管，還是會有狀況，林錦堂說，曾有夫妻去宜蘭，丈夫剛進雪隧就全身癱軟、喘不過氣，被送上救護車，妻子則連人帶車被拖吊到宜蘭。