雪隧洗澎澎相當百座101 夜以繼夜洗完前段又髒了

午夜時分，雪隧內的體感溫度直逼40度高溫，一群工人頂著刺鼻廢氣及陣陣熱風，正幫雪隧「洗澎澎」，「夜以繼夜」的酷熱煉獄是他們的工作場所，「黑色與彩色」是他們工作時唯一能分辨的兩種顏色。

他們是雪隧的專業清洗工，雪隧全長12.9公里，相當於25座台北101大樓，雙向隧道得清洗4牆面，等於要洗百座101。隧道壁面全洗一遍就得花半個月，往往後段洗完，前段又髒了。

雪隧通車13年，大家享受交通便利的同時，這群雪隧的無名英雄卻必須在深夜，冒著生命危險，揮汗如雨進場養護；7月中的一天的午夜，記者跟著他們進行清洗作業，深夜雪隧體感溫度仍破40，真的很苦。入行一年的洪豪強說，「就只能忍」。

汽車油氣染色 讓彩妝女變黝黑村姑

13年前雪隧通車前夕，清洗業者錢湘哲帶著工人花了一個月，第一次幫雪隧洗澡，讓雪隧漂漂亮亮迎賓。那時的雪隧是素顏水泥壁面，民國1百年才全面上漆，讓雪隧像上了彩妝的姑娘漂亮許多，駕駛人開在隧道內也賞心悅目。

隨著車流量日增及長時間塞車，濃度超高的汽車廢氣，常讓美姑娘妝都花了，隧道牆面得不斷清洗；白天車流大，顏面整理只能在半夜進行。

北上2公里處最髒最熱

這一晚要洗北上出口2公里處牆面，也是雪隧最熱、最髒的地方。錢湘哲解釋，這裡是上坡路段，駕駛人會慣性加重踩油門，導致累積熱量升溫。

一下車，熱風如浪般襲來，身子還沒動早已飆汗，隧道壁清洗雖有大型機器輔助，但機器洗不到的地方，只能人工手洗，三人一組先往壁面噴清潔劑，刷子加手磨機輪流補位用力刷。

死角洗完，換洗車機登場，趁著空檔，豪強和同伴拿出水猛灌，記者問「你怎麼不戴口罩？」「汗如雨下怎麼戴？口罩一下子就濕了，戴不住」。

雪隊全面洗完要16天

兩輛洗車機，同時分上下兩段清洗，慢的話一晚只能推進二、三百公尺，快的話一晚可推進4公里。雪隧全洗一遍要16天，加上國五其他隧道群，洗完一輪要1個月，洗沒洗差在哪？豪強說，「黑色跟彩色」。