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手搖飲被迫表態親中 台水董座魏明谷：喝白開水最好

2019-08-11 13:58聯合報 記者林宛諭╱即時報導

手搖茶飲被迫表態親中風波引發議論，台灣自來水公司董事長魏明谷在臉書發文說「別管飲料了！還是喝白開水最好」，並諷「中國這個國家，強橫蠻幹」，連民眾的小確幸「喝飲料」而常有接觸的飲料店都要控制。

魏明谷說，這幾天台灣的知名連鎖飲料店如一芳、迷客夏、COCO都可、大苑子、貢茶等相繼中招，紛紛被迫表態支持「一中」，雖然這些飲料店事後的說法有些蹊蹺，有宣稱「對岸加盟商」個人觀點的、有微信公眾號選「台灣」一詞會自動被加上「中國」的、有被盜用帳號的。

他說，從藝人的表態、赴台灣旅遊的限縮、近來飲料店風波，中國在台灣大選前類似的事件將會層出不窮。大家其實忘記了，在中國所有的產業都只有一個老闆，那就是「共產黨」，所以文藝要為政治服務，藝術要為政治服務，飲料要為政治服務以此類推。

「相信這些赴中廠商在台灣人自我抵制、中國人也減少消費後元氣大傷」，中國或台灣其他品牌飲料店就能趁虛而入。所有赴中投資的廠商都知道，一切的前提就是要支持「一中」原則。

魏明谷認為，中國政府目前暫不會將這隻「政治正確」的惡霸之手伸入產業規模較大或中國需要的產業中。但替代性、技術含量較低的產業受到的衝擊就顯得較多，相信這些懷有中國淘金夢的廠商也是萬分為難、處處掣肘，但這終究是到中國做生意，無可迴避的最大代價跟風險。

手搖茶飲被迫表態親中風波引發議論，台灣自來水公司董事長魏明谷在臉書發文說「別管飲...
手搖茶飲被迫表態親中風波引發議論，台灣自來水公司董事長魏明谷在臉書發文說「別管飲料了！還是喝白開水最好」。圖／翻攝自魏明谷臉書
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