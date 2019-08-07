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「僑」見東南亞 259位青年赴4國共22個僑校提供志願服務

2019-08-07 16:19聯合新聞網 台北訊

為提供臺灣青年拓展國際視野、關懷世界的管道，並鼓勵國內大專院校及民間團體青年志工赴東南亞僑校運用所學及專長進行志願服務，支援僑校業務，協助推廣華語文教育，僑務委員會今（108）年計有19所國內大專院校及1個民間團體，組成28個志工團隊共259人，赴菲律賓、馬來西亞、泰國及緬甸等4個國家，共22所僑校及1個僑教組織服務。

僑委會特別在志工出發前，舉辦「輔助國內青年志工赴東南亞僑校服務」行前記者會暨培訓講習，由委員長吳新興親自主持並授旗給青年志工，吳新興感謝青年志工們前往海外僑校服務，並以「存好心、說好話、做好事」勉勵青年志工。

各校志工團隊於暑假期間陸續出發，除提供新南向國家僑校華語文、英文、幼教、電腦維修、數學等教學外，並依僑校需求，提供如電腦課程教學、民俗舞蹈、扯鈴教學及協助圖書館整理、校史館規劃等服務，也會利用空餘時間，在僑校周邊進行社區服務，與當地國主流人民交流接觸，協助推動國民外交工作。

國立臺中教育大學志工團隊甫結束到泰北滿星疊大同中學進行師資培訓服務，團員黃琦鈞同學表示，泰北老師普遍個性害羞，但一談到教育就充滿熱情，不但認真參與培訓課程，且充分利用時間向志工請教，也不吝彼此分享上課經驗，令其印象深刻。國立臺中教育大學的青年志工們運用所學，將臺灣優質教育經驗及年輕人熱情活力帶到泰北，造福當地僑校教師及學生。

新南向國家大部分僑校資源相對匱乏，接受服務的僑校都非常感謝臺灣大專青年志工的付出和服務。僑委會僑教處榮幼娥處長表示，國內青年志工服務，除為僑校帶來了正向的發展，國內青年亦可藉由參與國際服務，發揮所長、擴展視野，更能增進獨立執行及團隊協作能力。

僑委會委員長吳新興主持行前記者會暨培訓講習。圖／僑委會提供
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國立臺中教育大學志工在泰北提供師資培訓課程。圖／僑委會提供
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致理科技大學志工在泰北為僑校教師提供電腦資訊課程。圖／僑委會提供
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中原大學志工在緬甸帶領團康，展現臺灣青年活力。圖／僑委會提供
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聖約翰科技大學志工與緬甸小朋友一起彩繪校園。圖／僑委會提供
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明新科技大學志工在馬來西亞進行舞蹈教學。圖／僑委會提供
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國立屏東大學志工在馬來西亞教導中學生自然科學課程。圖／僑委會提供
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輔仁大學志工在菲律賓提供華語教學服務。圖／僑委會提供
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東南亞僑委會吳新興華語馬來西亞
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