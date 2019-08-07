CST自閉兒家長早療課 9月五縣市同時開課

2019-08-07 15:53 uStory有故事 文／鄭凱倫



訓練者互相練習CST技巧，導師在一旁協助指導。（中華民國自閉症基金會／提供） 分享 facebook 中華民國自閉症基金會推出的「發展遲緩兒童親職技巧訓練台灣推廣計畫」（簡稱CST），今年九月正式開課，分別在台北、高雄、澎湖等五個縣市、七個單位，總計錄取三十八名家長，採隔周九堂課，搭配三次家庭訪視、七次電話訪問，定期追蹤家長自行照顧、輔導家中自閉兒的成效，發揮家庭教育的功能。

自閉症基金會去年與台大醫院合作，試辦CST計畫，服務十九名家長，共二十名自閉症孩童，整體成果，家長反應良好，於是今年將服務範圍從台北、高雄，擴增了宜蘭、新竹、澎湖等縣市，並由四名國家級導師，以及十四名專業人員為家長授課。

自閉症基金會執行長劉增榮表示，現行的早療模式，面臨偏鄉人力不足、課程片斷化且供不應求等問題。CST改以家長為對象，由世界衛生組織培訓國家級導師，導師陪訓各地專業人員後，為家長開設早療課程，授予教導自閉症孩童所需的知識與技巧，家長經學習後能自行輔導家中孩子，重新發揮家庭教育的力量。

劉增榮認為，CST可行性高，配合電訪與家庭訪問，能節省家長往返於早療機構的時間，並減緩自費學習的經濟負擔，期望未來能列入健保項目，並成為政府兒童健康政策之一。

想了解更多CST的詳細資訊者，可上中華民國自閉症基金會官網查詢。