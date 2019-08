土地多遭濫用 助長氣候變遷禍害

2019-08-06 記者莊瑞萌╱台北報導



土地被人類運用耕種,失去原有吸收碳的功用。(Photo by m.prinke on Flicker under Creative Commons license)

善待土地才能更有利幫助人類對抗氣候變遷。目前正在開會的聯合國氣候變遷政府間專家委員會將提出最新報告,說明目前人類使用土地的現況。專家指出,受到人類行為影響,土地已由集碳轉為釋碳,恐加劇氣候變遷威力,也凸顯土地利用的重要性。

據《英國獨立報》報導,目前全球土壤可以吸收1%的碳,比過去7%大幅下降。如果土地能透過更永續的方式耕作,碳將被土壤吸收可成為碳庫。不過,目前3分之1的汙染排放都來自土地。

世界資源研究所代表李雯表示,「如果我們現在認真看待氣候問題的嚴重性,假設如果沒有土地當作碳庫,情況將會變得更糟糕。」科學家也指出,持續為土地增加壓力,包括提供食物、木材與植物原料以滿足增加的人口需求,將讓減碳目標更難達成。另外,33%可耕地已被用來種植提供動物飼料的農作物。

英國克蘭菲爾德大學教授麗克森也認為,這次IPCC最新報告將提出更多證據,指出土地退化也會加劇氣候變遷,導致危機升高。

據《BBC》報導,解決土地遭到濫用可集中發展密集農業,即盡可能在小的土地上從事農耕,讓更多自然土地吸收二氧化碳。另一作法則是以更不密集與友善氣候的方式農耕。不過,不管採用哪種方式,IPCC報告都將指出,貧窮的農民將是受到全球暖化衝擊最大的族群。

牛津大學環境變化研究所教授柏曼表示,氣候變遷已透過更密集降雨導致英國南部出現土壤侵蝕。麗克森也指出,「溫度升高與更大降雨將惡化土壤侵蝕、土壤壓實、有機物質與生物多樣性流失以及土石流等。」IPCC主席李恢成表示,「我希望這次報告能更多提醒世人氣候變遷對土地帶來的威脅。」

