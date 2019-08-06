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莫拉克風災10年 福五、福七升空守護台灣

2019-08-06 15:56中央社 台北6日電

10年前莫拉克風災重創台灣，災防中心今天表示，過去資料斷裂是防救災中最大的難題，但近年新科技投入，成為預警、疏散、救援與聯繫的利器外，福五、福七順利升空，也強化了台灣防救災的功力。

2009年8月8日莫拉克颱風挾帶破紀錄的驚人雨量，重創台灣中南部，摧毀了許多人的家園，也造成高雄縣甲仙鄉小林村滅村，時隔10年，仍讓人餘悸猶存。

專長颱風動力與劇烈天氣研究，國家災害防救科技中心副主任林李耀接受中央社採訪時表示，雖然現在手機的災害通報訊息、防救災的物聯網聯繫與災難事前預警系統等防救災科技，越來越完善，民眾也很容易透過不同的管道獲取這些資訊，但這些科技確實是在近10年才有長足的進步與成長。

林李耀分析，過去「資料斷裂」是防救災中最大的難題，每個單位都掌握了自己知道的資料，卻無法有效橫向連結、資訊共享，不但造成運作上的困難，資訊也無法準確傳達給民眾，因而造成憾事。他舉例，在莫拉克風災後針對災民進行的調查訪談發現，許多人都提到，並不知道某些防救災的資訊。

記取莫拉克風災的教訓，防災中心與政府相關單位在過去10年積極建立物聯網系統，透過橫向連結，讓資訊能夠有效的溝通與整合，克服連結斷裂的困境。如果不幸發生災難，也可以及時把正確的資訊傳達給救難人員，爭取救援時間並避免危害。

林李耀提到，在莫拉克風災之後，災防中心同步建立了災害情資網系統，彙整各式災情資訊，目前已經有地震、風災、水災等多種第一手資訊供民眾查詢。

除了建置物聯網，使聯繫管道保持暢通之外，另一個很「有感」的防災新科技是細胞廣播服務（CBS）。林李耀指出，CBS也是近10年以來才發展的防災系統，不過已經成為重要的預警系統，如今民眾已經很習慣遇到大雨、地震時，都會收到通知。

近年台灣連續將福衛五號福衛七號發射升空，除了展現台灣的太空實力外，也強化了台灣防救災的功力。林李耀說明，福衛五號是遙測衛星，可以拍攝到廣泛的範圍，這些影像在救難時都很有參考價值；專攻氣象觀測的福衛七號雖然還在測試中，未來正式開始運作時，提供的天氣觀測資料，也能發揮對風災的預警功用。

林李耀進一步說明，將於明年啟動第三期的是救災科技計畫計畫，主題定調為「創新服務方案」，重點會放在如何讓已經建置並投入的防災科技能夠讓民眾更安全、便利的使用，同時也會思考這些科技如何有效產業化。除此之外，也積極與東南亞國家合作，希望台灣的防災科技與經驗，能夠在其他國家有需要的時候，派上用場。

颱風小林村福衛五號福衛七號
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