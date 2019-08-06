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北美舜裔篤親總公所訪臺 僑委會委員長吳新興表達歡迎

2019-08-06 13:37聯合新聞網 綜合報導

吳新興（前排中）、陳榮良（前排左5）及舜裔篤親總公所訪團成員合影。圖／僑委會提供
吳新興（前排中）、陳榮良（前排左5）及舜裔篤親總公所訪團成員合影。圖／僑委會提供
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北美洲舜裔篤親總公所由團長陳榮良帶領，於本月5至10日返臺訪問，藉以深化與臺灣政府的連結與互動。訪問團於5日下午首先拜會僑務委員會，由委員長吳新興親自接待，他表示，本次訪團成員由北美各地至孝及舜裔篤親公所僑領代表組成，可見舜裔篤親這個大家庭團結一心，令人感佩。

吳新興呼籲傳統僑社先進，返回僑居地後，持續發會影響力，讓台灣在美國獲得更多的支持...
吳新興呼籲傳統僑社先進，返回僑居地後，持續發會影響力，讓台灣在美國獲得更多的支持與認同。圖／僑委會提供
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吳新興表示，北美洲舜裔篤親總公所秉持至孝，團結宗親情誼，服務僑社公益，弘揚祖德，貢獻卓著；特別是擁護國父孫中山「天下為公，世界大同」的思想，始終堅守自由民主立場，並與中華民國政府維持密切關係。他強調，中華民國政府相當重視海外僑統僑社並且呼籲傳統僑社先進，認清中國共產政權的本質，並以近來香港人民反送中抗爭的慘痛事實，不要輕信中共的統戰伎倆，讓堅持走自由、民主、人權與和平之路的中華民國在國際上獲得更多僑界的支持與美國政界的認同。

陳榮良表示，在僑委會的聯繫下，舜裔篤親總公所許多僑領越來越喜歡來臺灣訪問。他接著表示，自2015年政黨輪替後，在總統蔡英文的領導下，臺灣的民主體制更加堅定，更受到美國的肯定，並幫助加強中華民國的國防安全。陳榮良說，除了民主與國防外，臺商回流政策更是促進今後臺灣經濟進步的力量，臺灣會再成為四小龍之首，因此世界僑胞對於中華民國更是充滿信心。他最後強調，舜裔公所一定會與僑委會共同努力，串聯僑心，鞏固臺美關係。

除拜會僑委會外，該團也將拜會外交部等單位，同時於臺灣各縣市進行文化參訪，以增進北美洲舜裔篤親總公所及各地至孝篤親公所領袖及幹部對臺灣政府政策及各地政經文化發展的認識與瞭解。

僑委會吳新興
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