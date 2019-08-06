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另類七夕放閃　與前世情人的約會

2019-08-06 10:04文／ 新北市政府文化局

明天(8/7)適逢七夕情人節，不少情侶已經訂好餐廳慶祝，還會拍許多美照放閃，逼死單身狗。有趣的是，今年「新北市兒童藝術節」也搭上情人節熱潮，號召「前世情人」前往放閃，除了有非常多好玩好看的藝術互動體驗跟表演節目外，許多美美的藝術裝置也吸引不少爸爸媽媽帶著小朋友拍照打卡，無論是父女檔還是母子檔，都有許多吸睛的照片，不讓網美們專美於前。

新北兒藝節裝置網美風，號召「前世情人」一同前來打卡放閃。 圖／新北市政府文化局 ...
新北兒藝節裝置網美風，號召「前世情人」一同前來打卡放閃。 圖／新北市政府文化局 提供
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旋轉木馬

今年的旋轉木馬很夢幻！純白色的基底，搭配金色巴洛克風格飾條，彷彿置身童話故事，當爸爸帶著寶貝女兒跨上馬背，一秒變身白馬王子及被捧在手心的小公主，喜歡帶著家裡寶貝到處拍照的人，怎可錯過這個景點。

Moon Bear

外型彷彿是軟糖熊的「Moon Bear」，其實是正宗的臺灣黑熊造型，胸前有明顯的V型特徵，半透明的質感讓牠看起來QQ的，萌萌的樣子非常適合親子拍照，如果有時間的話不妨留到晚上，當藏在小熊肚子裡的燈光亮起，可是有另一種氛圍。

Moon bear-新北兒藝節超可愛的軟糖熊裝置。 圖／新北市政府文化局 提供
Moon bear-新北兒藝節超可愛的軟糖熊裝置。 圖／新北市政府文化局 提供
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新北美術號ARTGOGO

新北美術號ARTGOGO」是籌備中的新北市立美術館打造的行動藝術巴士，有多項繽紛有趣的互動裝置，將藝術直送民眾生活之中，繽紛討喜的外觀也吸引不少爸爸媽媽駐足拍照。

超吸睛新北美術號ARTGOGO。 圖／新北市政府文化局 提供
超吸睛新北美術號ARTGOGO。 圖／新北市政府文化局 提供
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Tapping

造型像風鈴的「Tapping」，是來自香港的風動裝置，它滿足孩子對樂器想像，想像自己是一個DJ，只要輕輕觸碰，Tapping會隨之搖擺，並依搖擺的幅度發出不同的聲效和燈光。不過要注意不要太大力，它可是會彎折的。

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