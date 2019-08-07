救國團會堅持下去，不辜負社會的期望

2019-08-07 10:44 文／ 楊順平



圖／救國團 提供 分享 facebook

去年8月7日，行政院不當黨產委員會做出中國青年救國團為國民黨附隨組織之行政處分，且非經其許可，救國團全部財產均不得動支。救國團今天發佈新聞稿表示，救國團除向台北高等行政法院提出撤銷此行政處分訴訟外，並臚列「不當黨產條例」諸多違憲之處，籲請法院援國民黨及婦聯會之例，向司法院大法官聲請釋憲。救國團遭黨產會凍結財產監管一年以來，除了不斷被要求補充說明，耗費龐大人物力外，諸多公益服務工作及業務推展亦受到相當大的影響。雖然如此，救國團全體員工仍戮力突破各種難關，在可能的範圍內結合社會資源，善盡公益團體的公益責任。

救國團葛永光主任表示，這一年以來儘管處境困頓，救國團仍堅持推動各項公益服務，社會各界也紛紛給予關懷和支持，讓我們非常感謝和感動。舉例來說，去年8月23日台灣南部發生嚴重水災，救國團立即於南部各縣市團委會設置救災中心，並立刻向黨產會申請動支救國團動支急難救助金協助災民，可惜黨產會一直延宕撥款，救國團只能號召義工捐款，緊急進行救災任務。去年10月份，救國團號召全國上萬義工與同仁，發起義工公益日連線活動，救國團希望未來透過立法，訂定10月27日為「全國公益日」，號召全體國人共同響應，一起做公益。此外，一年來救國團也在18個縣市分別辦理關懷失智老人、身障朋友陽光之旅，和新住民關懷等活動，和超過130場次的「清淨家園•珍惜臺灣」公益連線活動，嘉惠社區。

在青少年公益關懷和服務方面，救國團各縣市終身學習中心持續辦理「低收入戶家庭公益助學專案」，寒暑期休閒活動也提供弱勢青少年公益免費名額。在學校青年服務方面，救國團在各縣市持續和大專校院、高中職校推動「服務學習」活動，同時結合混障綜藝團，到各縣市高中職辦理生命教育巡迴宣導活動。青年節在全國各地辦理主題性全國連線公益服務活動，參與人數超過3萬人。

義工舉牌。 圖／救國團 提供 分享 facebook

救國團的青年活動中心也持續推動公益，一年參與人數超過10萬人次。劍潭青年活動中心並提供「離島花東地區居民緊急醫療後送轉診住宿」、「臺北市家庭暴力暨性侵害被害人臨時住宿」、「原住民臨時住宿服務」。救國團受託經營管理的各運動中心，一年來自辦公益服務活動超過20萬人，公益時段服務超過150萬人次。

救國團的「張老師」今年剛好過50歲生日，這一年來積極推動公益服務活動，超過14萬人參加，1980專線個案輔導服務個案量超過10萬人次，青少年心理健康預防推廣工作服務也將近40萬人次。

葛永光主任表示，今年暑假期間，救國團特別著墨於偏鄉弱勢青少年的關懷，像是6、7月份舉辦的第二屆聚光計畫，透過幫助448位偏鄉孩子們圓夢，感受社會的溫暖。暑假期間，救國團也號召了來自46個大專學生社會服務隊與大專學生返鄉服務隊，安排他們前往全台各地從事社區與青少年服務。另承辦僑委會教育部與客委會的「2019海外青年英語服務營」，安排來自美國、加拿大、英國及澳洲近550位僑界第二代青年志工來臺，前往16縣市88所國中、小學，提供偏鄉學童英語教學服務。

台中市慈慶父親節音樂饗宴(佳作)。 圖／救國團 提供 分享 facebook

為了符合時代潮流和青少年的需求，救國團也規劃了許多創新活動，例如今年暑假救國團與金門縣政府、金門大學合作，舉辦有史以來第一次的「勇闖大膽島」營隊，以及將鳳山、旗山、岡山串成單車活動點，帶大家尋訪高雄鮮為人知的私房景點與山城景色的「翻轉三山、挑戰高雄鐵騎百k活動」等。此外，救國團結合時下年輕人熱愛的三對三籃球，在全國各縣市舉辦幼獅青年盃三隊三籃球賽，吸引了上萬人報名參加，決賽將於8月24日及25日兩天在臺北市南港運動中心舉行，歡迎大家一起來替「鬥牛士們」加油。

葛永光主任強調，儘管救國團身處強風暴雨之中，但服務青年和追求公益的步伐一直堅持不輟。現階段救國團以「公益為主的服務型社會企業」為定位，持續號召義工及青年「人人做公益、時時做公益、處處做公益」，希望做社會團結最佳的凝結劑，希望每個台灣民眾，不分黨派、不分族群、不分階級，都能支持救國團的理念，大家一起以公益服務來扶助弱小，讓台灣真正成為一個平等、充滿愛心的寶島。