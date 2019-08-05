聯合報68周年社慶 抽4大樂園免費玩

2019-08-05 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



全台有不少特色主題遊樂園，能滿足想挑戰刺激、感受自然生態、親子度假、情人約會等需求；聯合報68周年社慶首度與六福村、麗寶、劍湖山、義大世界合作，推出買報紙抽免費入園門票及限時優惠活動，壓軸再抽天后推薦時尚按摩椅。

活動小組表示，108年8月5日至108年9月4日購買「聯合報」或「聯合晚報」乙份(含)以上，掃描活動QRcode進入「聯合報line@」點擊「剪報好康」，登錄發票號碼及個人資料，即享有免費門票抽獎資格，共158張各樂園票券隨機抽出，中獎名單9月15日於「聯合報line@」公告。

主辦單位表示，夏日的六福村一天玩不完！日間欣賞國際級薩摩亞表演團精彩演出，嗨玩激烈打水戰；夜間有BBQ饗宴、六福村動物保育理念結合動物保育員行程、昆蟲電影院等近距離體驗；夜探野生動物露營帶遊客在村中冒險，尋覓自然生態寶藏，豐富行程保證從早嗨到晚。

麗寶樂園度假區占地200公頃，有大小朋友喜愛的馬拉灣與探索世界水陸雙樂園，想追求速度與刺激感可到國際賽車場體驗卡丁車，想逛街shopping有麗寶Outlet Mall，園區內的全台最大摩天輪「天空之夢」能將大台中景緻盡收眼底，晚上再入住福容大飯店，豐富多元娛樂體驗3天2夜玩不完。

劍湖山世界「玩美水夏趴」，全台唯一水陸一起玩，超過20項水陸設施，今夏加碼周末最High沙灘FUN音泡泡趴、玩美攝影棚及成吉思汗帝王城堡，9月1日前優惠699 元，下午兩點後星光票更只要299 元！還有首次開放「幸福摩天輪 中秋柚露營」免裝備露營活動限量80組，搶鮮價6,999元。

義大遊樂世界是亞洲唯一希臘情境主題樂園，有全台最大室內親子遊樂館「特洛伊城堡」，不論晴天雨天都好玩。不可錯過的還有亞洲最大樂園VR主題館及全台首創「K歌摩天輪」。適逢義大9周年，即日起至9月1日只要身分證字號有1或9對中1到3個號碼，門票最低499元起。