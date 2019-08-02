親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
特勤私菸案延燒
柯文哲組新政黨
時代力量鬧分歧
藍營初選韓勝出
總統大選觀測站
政治
軍事
綜合

台灣民眾黨2.0：柯文哲消費歷史的指標性案例

評／郭台銘幕僚搶戲了！韓國瑜、柯文哲傷腦筋

法務部核定行政執行官人事異動 牽動10人

2019-08-02 18:32中央社 台北2日電

法務部今天核定行政執行機關人事調動案，牽動10人，人事異動28日生效。

法務部核定調動名單如下：

行政執行署彰化分署長許萬相調派為行政執行署台中分署長。

行政執行署嘉義分署長謝道明調派為行政執行署彰化分署長。

行政執行署台南分署長林弘政調派為行政執行署嘉義分署長。

行政執行署花蓮分署長謝耀德調派為行政執行署台南分署長。

行政執行署主任行政執行官兼綜合規劃組組長兼辦主任秘書事務葉自強調派為行政執行署高雄分署長。

高雄地方檢察署主任檢察官李門騫調派為行政執行署屏東分署長。

行政執行署簡任行政執行官鍾志正調派為行政執行署花蓮分署長。

宜蘭地方檢察署檢察官洪景明調派為行政執行署宜蘭分署長。

行政執行署屏東分署長張雍制調派為行政執行署主任秘書。

行政執行署宜蘭分署長李菀芬調派為行政執行署主任行政執行官兼綜合規劃組組長。

法務部發布新聞稿指出，法務部長蔡清祥秉持用人唯才、適才適所的原則，為活絡所屬機關間人才交流，提攜表現優異的人員以激勵及提昇工作士氣，並促進行政執行體系的整體發展，統籌辦理這次職務調整，選任優秀的行政執行同仁及檢察官出任新職。

其中，葉自強及鍾志正，均曾借調法務部法律事務司辦事，承辦行政執行法的研修事宜、各部會法規諮商及與行政執行署聯繫協調等事務，表現優異。

葉自強近年參與行政執行案件管理系統再造及規劃行政執行機關吉祥物「拍寶」等重要業務，對於行政執行效能的精緻化及正面形象推廣，貢獻良多；鍾志正曾任台北分署主任行政執行官兼發言人，對於社會重大矚目案件，每能適時對外說明回應，釐清事實，以正視聽。

檢察官嘉義
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影╱運安會掛牌 普悠瑪家屬要求重啟調查

2019-08-01 16:38

桃園3檢察官升主任 打破歷年最佳紀錄

2019-08-01 15:42

運安會正式掛牌 普悠瑪家屬要求重啟普悠瑪調查

2019-08-01 14:20

2019新北市兒童藝術節今登場 千份開幕禮大方送 精彩節目連續10天不間斷 一齊嗨翻市民廣場

2019-08-02 00:00

暑期最嗨的親子趴踢就在新北兒藝節　西班牙七彩巨偶《Big Dancers》首來臺　YOYO兒童電音趴同步上線

2019-08-01 10:00

超越勝負的價值! 2019世界盃少棒賽為中華小將圓夢

2019-07-31 11:57

從一碗牛肉麵的青江菜看溯源管理

2019-07-29 00:00

熱門文章

拒絕當韓國瑜副手！王金平：我一定參選到底

2019-08-02 10:32

郭台銘要選了？ LINE群組傳鴻海幹部發親友訊息

2019-08-02 12:51

逾5千柯粉轉柯黑狂丟柯周邊產品「酸爆」 北市府：尊重

2019-08-01 21:37

查華航誰開放菸品無限訂購…邱彰信70萬交保 羅雅美訊後請回

2019-08-02 02:55

私菸案國安局長下重手 涉案者全面臨調職、主官記過

2019-08-02 14:47

私菸延燒將軍升官大亂調！小英沒說的心結也現形...

2019-08-02 08:00

蠶食國民黨江山 這個小黨遙遙領先柯文哲

2019-08-02 09:00

退將：將領調動宛如走馬燈 破壞國軍人事制度

2019-08-01 22:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top