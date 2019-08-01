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檢察官人事異動 牽動136人

2019-08-01 22:10中央社 台北1日電

法務部今天核定檢察官人事調動案，牽動136人，除23名新任的檢察官升任一審主任檢察官，還包括二審檢察官調動18名，人事異動28日生效。

法務部核定調動名單如下：

壹、二審檢察官調動部分計18名：

1、台灣高等檢察署主任檢察官何明楨調派為台灣高等檢察署檢察官。

2、台灣高等檢察署檢察官派駐廉政署北部地區調查組並兼辦組長事務黃智勇調派為台灣高等檢察署台中檢察分署檢察官。

3、法務部行政執行署台中分署分署長郭棋湧回任台灣高等檢察署台中檢察分署檢察官。

4、台灣高等檢察署檢察官楊碧瑛調派為台灣高等檢察署台南檢察分署檢察官。

5、台灣高等檢察署台南檢察分署檢察官何景東調派為台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官。

6、法務部行政執行署高雄分署分署長黃彩秀回任台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官。

7、法務部國際及兩岸法律司副司長孟玉梅調升為台灣高等檢察署檢察官。

8、台灣台北地方檢察署主任檢察官李豫雙調升為台灣高等檢察署檢察官。

9、台灣台北地方檢察署襄閱主任檢察官陳佳秀調升為台灣高等檢察署檢察官。

10、台灣士林地方檢察署主任檢察官吳廣莉調升為台灣高等檢察署檢察官。

11、台灣桃園地方檢察署檢察官何嘉仁調升為台灣高等檢察署檢察官。

12、台灣台北地方檢察署主任檢察官蕭方舟調升為台灣高等檢察署檢察官。

13、台灣台北地方檢察署主任檢察官陳淑雲調升為台灣高等檢察署檢察官。

14、台灣新北地方檢察署主任檢察官陳孟黎調升為台灣高等檢察署檢察官。

15、台灣新北地方檢察署檢察官謝宗甫調升為台灣高等檢察署檢察官。

16、台灣台北地方檢察署主任檢察官借調法務部檢察司辦事古慧珍調升為台灣高等檢察署檢察官。

17、台灣台南地方檢察署襄閱主任檢察官柯怡伶調升為台灣高等檢察署台南檢察分署檢察官。

18、台灣台中地方檢察署主任檢察官黃裕峯調升為福建高等檢察署金門檢察分署檢察官。

貳、一審主任檢察官調動部分計54名：

1、台灣基隆地方檢察署主任檢察官侯靜雯調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官。

2、台灣桃園地方檢察署主任檢察官呂俊儒調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官。

3、台灣新北地方檢察署主任檢察官徐則賢調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官。

4、台灣新北地方檢察署主任檢察官蔡偉逸調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官。

5、台灣新北地方檢察署主任檢察官借調法務部檢察司辦事王銘裕調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官。

6、台灣桃園地方檢察署主任檢察官朱立豪調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官。

7、台灣苗栗地方檢察署主任檢察官陳宗豪調派為台灣台北地方檢察署主任檢察官。

8、台灣桃園地方檢察署主任檢察官借調法務部檢察司辦事聶眾調派為台灣新北地方檢察署主任檢察官。

9、台灣台東地方檢察署主任檢察官連思藩調派為台灣新北地方檢察署主任檢察官。

10、台灣桃園地方檢察署主任檢察官江祐丞調派為台灣新北地方檢察署主任檢察官。

11、台灣花蓮地方檢察署主任檢察官李超偉調派為台灣新北地方檢察署主任檢察官。

12、福建連江地方檢察署主任檢察官高一書調派為台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

13、台灣桃園地方檢察署主任檢察官鄒茂瑜調派為台灣新竹地方檢察署主任檢察官。

14、台灣彰化地方檢察署主任檢察官楊仕正調派為台灣台中地方檢察署主任檢察官。

15、台灣南投地方檢察署主任檢察官林宏昌調派為台灣台中地方檢察署主任檢察官。

16、台灣彰化地方檢察署主任檢察官陳信郎調派為台灣台中地方檢察署主任檢察官。

17、台灣南投地方檢察署主任檢察官吳怡盈調派為台灣彰化地方檢察署主任檢察官。

18、台灣新竹地方檢察署主任檢察官吳曉婷調派為台灣彰化地方檢察署主任檢察官。

19、福建金門地方檢察署主任檢察官吳錦龍調派為台灣南投地方檢察署主任檢察官。

20、台灣橋頭地方檢察署主任檢察官蔡宗聖調派為台灣台南地方檢察署主任檢察官。

21、台灣雲林地方檢察署主任檢察官林朝文調派為台灣台南地方檢察署主任檢察官。

22、台灣苗栗地方檢察署主任檢察官李駿逸調派為台灣台南地方檢察署主任檢察官。

23、台灣台南地方檢察署主任檢察官吳協展調派為台灣高雄地方檢察署主任檢察官。

24、台灣橋頭地方檢察署主任檢察官徐弘儒調派為台灣高雄地方檢察署主任檢察官。

25、台灣屏東地方檢察署主任檢察官劉慕珊調派為台灣高雄地方檢察署主任檢察官。

26、台灣橋頭地方檢察署主任檢察官劉俊良調派為台灣高雄地方檢察署主任檢察官。

27、台灣橋頭地方檢察署主任檢察官宋文宏調派為台灣高雄地方檢察署主任檢察官。

28、台灣屏東地方檢察署主任檢察官莊玲如調派為台灣橋頭地方檢察署主任檢察官。

29、台灣雲林地方檢察署主任檢察官顏郁山調派為台灣橋頭地方檢察署主任檢察官。

30、台灣屏東地方檢察署主任檢察官呂建興調派為台灣橋頭地方檢察署主任檢察官。

31、台灣宜蘭地方檢察署主任檢察官張立中調派為台灣花蓮地方檢察署主任檢察官。

32、台灣基隆地方檢察署檢察官張志明調升為台灣士林地方檢察署主任檢察官。

33、台灣台北地方檢察署檢察官郭進昌調升為台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

34、台灣新北地方檢察署檢察官鄭淑壬調升為台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

35、台灣士林地方檢察署檢察官王碩志調升為台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

36、台灣高雄地方檢察署檢察官派駐廉政署南部地區調查組魏豪勇調升為台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

37、台灣新北地方檢察署檢察官陳建良調升為台灣桃園地方檢察署主任檢察官。

38、台灣彰化地方檢察署檢察官高如應調升為台灣新竹地方檢察署主任檢察官。

39、台灣桃園地方檢察署檢察官李家豪調升為台灣苗栗地方檢察署主任檢察官。

40、台灣彰化地方檢察署檢察官莊佳瑋調升為台灣苗栗地方檢察署主任檢察官。

41、台灣台中地方檢察署檢察官林芬芳調升為台灣彰化地方檢察署主任檢察官。

42、台灣桃園地方檢察署檢察官吳靜怡調升為台灣南投地方檢察署主任檢察官。

43、台灣嘉義地方檢察署檢察官江金星調升為台灣雲林地方檢察署主任檢察官。

44、台灣桃園地方檢察署檢察官黃瑞盛調升為台灣雲林地方檢察署主任檢察官。

45、台灣台南地方檢察署檢察官陳竹君調升為台灣橋頭地方檢察署主任檢察官。

46、台灣高雄地方檢察署檢察官董秀菁調升為台灣屏東地方檢察署主任檢察官。

47、台灣高雄地方檢察署檢察官陳彥竹調升為台灣屏東地方檢察署主任檢察官。

48、台灣高雄地方檢察署檢察官陳建州調升為台灣屏東地方檢察署主任檢察官。

49、台灣台北地方檢察署檢察官曾揚嶺調升為台灣台東地方檢察署主任檢察官。

50、台灣台北地方檢察署檢察官周芳怡調升為台灣花蓮地方檢察署主任檢察官。

51、台灣台北地方檢察署檢察官黃育仁調升為台灣宜蘭地方檢察署主任檢察官。

52、台灣台北地方檢察署檢察官李彥霖調升為台灣基隆地方檢察署主任檢察官。

53、台灣雲林地方檢察署檢察官吳文城調升為福建金門地方檢察署主任檢察官。

54、台灣台中地方檢察署檢察官李俊毅調升為福建連江地方檢察署主任檢察官。

參、一審檢察官（含試署、候補檢察官）調動部分計64名：

1、台灣高等檢察署檢察官周懷廉調派為台灣台北地方檢察署檢察官。

2、台灣高等檢察署檢察官林漢強調派為台灣台北地方檢察署檢察官。

3、台灣台北地方檢察署主任檢察官周慶華調派為台灣台北地方檢察署檢察官。

4、台灣新北地方檢察署李巧菱調派台灣台北地方檢察署。

5、台灣台中地方檢察署蔡正雄調派台灣台北地方檢察署。

6、台灣台中地方檢察署戚瑛瑛調派台灣台北地方檢察署。

7、台灣基隆地方檢察署劉彥君調派台灣台北地方檢察署。

8、台灣花蓮地方檢察署黃思源調派台灣台北地方檢察署。

9、台灣基隆地方檢察署林婉儀調派台灣台北地方檢察署。

10、台灣新北地方檢察署朱玓調派台灣台北地方檢察署。

11、台灣花蓮地方檢察署蔡期民調派台灣台北地方檢察署。

12、台灣新北地方檢察署林士淳調派台灣士林地方檢察署。

13、台灣桃園地方檢察署陳錦宗調派台灣新北地方檢察署。

14、台灣桃園地方檢察署林蔚宣調派台灣新北地方檢察署。

15、台灣基隆地方檢察署楊婉鈺調派台灣新北地方檢察署。

16、台灣宜蘭地方檢察署陳怡君調派台灣新北地方檢察署。

17、台灣桃園地方檢察署朱曉群調派台灣新北地方檢察署。

18、台灣桃園地方檢察署盧祐涵調派台灣新北地方檢察署。

19、福建高等檢察署金門檢察分署檢察官王以文調派為台灣桃園地方檢察署檢察官。

20、台灣桃園地方檢察署襄閱主任檢察官楊挺宏調派為台灣桃園地方檢察署檢察官。

21、台灣台東地方檢察署李旻蓁調派台灣桃園地方檢察署。

22、台灣新北地方檢察署陳雅譽調派台灣桃園地方檢察署。

23、台灣新竹地方檢察署主任檢察官林奕彣調派為台灣新竹地方檢察署檢察官。

24、台灣桃園地方檢察署王遠志調派台灣新竹地方檢察署。

25、台灣雲林地方檢察署沈郁智調派台灣新竹地方檢察署。

26、台灣台南地方檢察署彭郁清調派台灣苗栗地方檢察署。

27、台灣桃園地方檢察署林宜賢調派台灣苗栗地方檢察署。

28、台灣高等檢察署檢察官郭景銘調派為台灣台中地方檢察署檢察官。

29、台灣台中地方檢察署主任檢察官林忠義調派為台灣台中地方檢察署檢察官。

30、台灣台中地方檢察署襄閱主任檢察官謝謂誠調派為台灣台中地方檢察署檢察官。

31、台灣橋頭地方檢察署徐雪萍調派台灣台中地方檢察署。

32、台灣新竹地方檢察署洪明賢調派台灣台中地方檢察署。

33、台灣雲林地方檢察署廖志國調派台灣台中地方檢察署。

34、台灣橋頭地方檢察署張依琪調派台灣台中地方檢察署。

35、台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官黃淑媛調派為台灣彰化地方檢察署檢察官。

36、台灣台中地方檢察署黃智炫調派台灣彰化地方檢察署。

37、台灣花蓮地方檢察署陳靜誼調派台灣彰化地方檢察署。

38、台灣台南地方檢察署詹雅萍調派台灣彰化地方檢察署。

39、台灣雲林地方檢察署何金陞調派台灣彰化地方檢察署。

40、台灣雲林地方檢察署楊閔傑調派台灣彰化地方檢察署。

41、台灣彰化地方檢察署莊珂惠調派台灣雲林地方檢察署。

42、台灣屏東地方檢察署翁旭輝調派台灣雲林地方檢察署。

43、台灣花蓮地方檢察署蘇聖涵調派台灣雲林地方檢察署。

44、台灣苗栗地方檢察署陳淑香調派台灣雲林地方檢察署。

45、台灣台南地方檢察署邱朝智調派台灣嘉義地方檢察署。

46、台灣雲林地方檢察署江炳勳調派台灣嘉義地方檢察署。

47、台灣台南地方檢察署主任檢察官江孟芝調派為台灣台南地方檢察署檢察官。

48、台灣屏東地方檢察署許家彰調派台灣台南地方檢察署。

49、台灣桃園地方檢察署白覲毓調派台灣台南地方檢察署。

50、台灣雲林地方檢察署紀芊宇調派台灣台南地方檢察署。

51、台灣屏東地方檢察署陳于文調派台灣台南地方檢察署。

52、台灣屏東地方檢察署廖羽羚調派台灣台南地方檢察署。

53、台灣高雄地方檢察署主任檢察官陳宗吟調派為台灣高雄地方檢察署檢察官。

54、台灣高雄地方檢察署主任檢察官高嘉惠調派為台灣高雄地方檢察署檢察官。

55、台灣高雄地方檢察署主任檢察官劉河山調派為台灣高雄地方檢察署檢察官。

56、台灣新竹地方檢察署蘇恒毅調派台灣橋頭地方檢察署。

57、台灣桃園地方檢察署林永調派台灣台東地方檢察署。

58、台灣花蓮地方檢察署主任檢察官王怡仁調派為台灣花蓮地方檢察署檢察官。

59、台灣台中地方檢察署黃雅楓調派台灣花蓮地方檢察署。

60、台灣桃園地方檢察署蕭百麟調派台灣花蓮地方檢察署。

61、台灣宜蘭地方檢察署葉柏岳調派台灣花蓮地方檢察署。

62、台灣桃園地方檢察署蔡豐宇調派台灣宜蘭地方檢察署。

63、台灣桃園地方檢察署林小刊調派台灣宜蘭地方檢察署。

64、台灣桃園地方檢察署翁健剛調派台灣基隆地方檢察署。

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