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2019新北市兒童藝術節今登場 千份開幕禮大方送 精彩節目連續10天不間斷 一齊嗨翻市民廣場

2019-08-02 00:00文／ 新北市政府文化局

暑假最大的兒童放電場正式上線啦！2019新北市兒童藝術節「未來怪獸島」今(2)日正式開園，精彩節目連續10天不間斷。除了準備千份開幕好禮要送給大小朋友外，晚間開幕秀將由紙風車劇團帶來首次在戶外演出的《巫頂看世界》！

今年兒藝節以未來怪獸島為主題，特別在市民廣場打造太空站造型怪獸小屋。 圖／新北市...
今年兒藝節以未來怪獸島為主題，特別在市民廣場打造太空站造型怪獸小屋。 圖／新北市政府文化局 提供
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11座太空小屋坐落新北市市民廣場 成孩子的藝術體驗天堂
今年兒藝節以未來怪獸島為主題，除了新北市府大廳各項科技藝術體驗外，特別在市民廣場打造11座太空站造型小屋，每座都準備了不同的怪獸藝術體驗。例如「筆刷怪的人臉繪畫課」、「怪獸的時空隧道」或「音樂怪的發聲練習」。此外，新北市6大博物館也將帶著孩子們體驗在地文化，將成為孩子們的藝術體驗天堂，絕對讓孩子們一天玩不完，玩到不想離開。

國際級演出節目 連續10天不間斷
市民廣場的演出節目也是日日精彩，連續10天演出不間斷，除了有首次來台西班牙超吸睛Big Dancers外，還有日本Gear theatre帶來創新啞劇、風神寶寶兒童劇團、FOCA福爾摩沙馬戲團等，輪番演出，小朋友最愛的YOYO哥哥姐姐也將帶來全臺首創兒童電音趴，要讓大小朋友嗨到最高點！

15組戶外藝術裝置 拍照打卡新亮點
戶外藝術裝置則是最適合親子、家庭、閨密、情侶、好友逛逛拍照的好去處，今年更有多組結合燈光裝置的設計，夜晚拍起來效果更美更夢幻。如《植光‧花》，仿造植物體、花束的樣態，結合光影，約100支的花束隨風搖曳，夜晚散發的點點光亮，漫步其中彷彿置身甜蜜的浪漫氛圍，美拍效果滿分。另外臺灣知名藝術家洪易作品《犀牛》，結合許多臺灣元素轉為圖像放入立體畫布之中，夜間打上燈光，色彩豐富，表達出繽紛熱鬧的臺灣意象。

市民的藝術參與 歡樂變裝大遊行4號登場
兒藝節最不容錯過的盛事-歡樂變裝大遊行將於4號登場，今年首度邀請到來自東京池袋的日本舞踊學校，將以日本節慶祭典的繽紛風格，搭配舞蹈遊行演出。今年更首度組織市民隊伍，超過百位市民，各自裝扮成最有特色的怪獸，跟著專業的表演團隊一起前行，

新北兒藝節即日起至8月11日，加碼推出的「藝術大富翁」活動則至8月底，歡迎大小朋友把握機會共同餐噢，參加大富翁活動還可以抽日本東京來回機票等大獎！更多的活動訊息可上「2019新北市兒童藝術節」活動官網查詢http://www.newtaipei-summer.tw.

(新北市政府文化局 廣告)

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