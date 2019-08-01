暑期最嗨的親子趴踢就在新北兒藝節 西班牙七彩巨偶《Big Dancers》首來臺 YOYO兒童電音趴同步上線

2019-08-01 10:00 文／ 新北市政府文化局



新北兒藝節把西班牙七彩巨偶搬來臺灣啦！沒去過歐洲三大戲劇節沒關係，「2019新北市兒童藝術節-未來怪獸島」把來自西班牙的最佳街頭表演《Big Dancers》帶到新北市了，這次更規劃臺灣special場，要與本土歐爸朴子電音三太子、Party傳奇LUXYBoyz帶來全球首遇的接地氣演出，8/1(四)18：30彩排搶先看，要大、小朋友先睹為快。

來自西班牙最佳的街頭演出，高達4米的巨型人偶《Big Dancers》將於新北兒藝節演出。 圖／新北市政府文化局 提供 分享 facebook

新北市兒童藝術節今年以「未來怪獸島」為主題，市府大廳與市民廣場化身為宇宙科技未來感，今年特別邀請到來自西班牙的最佳街頭演出《Big Dancers》，它曾在歐洲三大戲劇節之一的羅馬尼亞錫比烏國際戲劇節及馬耳他歐洲文化之都演出，大獲好評，這次帶來6隻高達4米的巨大人偶，以搖擺的舞蹈、音樂及燈光，帶來街頭派對的氛圍，另外將與全國電音三太子競技擂台賽冠軍《朴子電音三太子表演藝術團》及北部派對的傳奇舞者《LUXYBoyz》帶來臺灣限定版的演出。

另外，今年新北兒藝節演出節目中，也邀請到來自日本的GEAR齒輪秀、臺灣兒童劇天團紙風車、風神寶寶兒童劇團、臺灣特技團全新製作《愛麗PU的奇境夢遊》等精彩演出，其中更推出全台首創的《YOYO兒童電音趴》，由超受小朋友歡迎的YOYO家族，首度結合電音派對元素，將帶著現場所有小朋友，跟著音樂節奏，一起扭扭身體、唱唱跳跳，讓現場氣氛High到最高點，打造暑期最嗨的親子趴踢！相關活動訊息可上「2019新北市兒童藝術節」活動官網查詢 http://www.newtaipei-summer.tw/ 。

※《Big Dancers》演出時間：1.彩排場：8/1(四) 18：30-20：30 新北市市民廣場2. 8/2-11日：周一至周四：18:30、19:30、20:30：新北市市民廣場 周五至周日：18:00、19:00、21:00：新北市市民廣場竹筍區 電音三太子特別場：8/6 19:30；LUXYBoyz特別場：8/8 19:30(以上時段每次表演時間約20至30分鐘)※《YOYO兒童電音趴》演出時間：8/9(五) 19:30-20:30 新北市市民廣場大舞台

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