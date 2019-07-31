巡山員工作苦 薪水待遇差靠熱情

2019-07-31 15:17 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



屏東林區管理處森林護管員吳國禎表示，與警方聯合查緝山老鼠時，經常置身於危難中。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

十八般武藝守護山林，向巡山員致敬！林務局於31日舉辦「森林護管員論壇」，邀請全台巡山員、巡守社區、森林調查志工等齊聚一堂，分享守護珍貴林木、查緝山老鼠等工作故事。林務局長林華慶表示，除3月起提高3000元至7000元薪資外，也向守護山林的幕後英雄致敬！

與山老鼠打肉搏戰

「巡山中聽到槍聲都會很緊張！」資歷14年的屏東林區管理處森林護管員吳國禎表示，與警方聯合查緝山老鼠時，經常置身於危難中。有次巡邏時，原以為是抓到山老鼠，沒想到對方是持有違法槍枝的盜獵者，當時衝突一觸即發，對方在夜色中對巡山隊開槍，槍林彈雨之中他們不敢開燈，只能狂奔閃避。

吳國禎還分享他與山老鼠近身肉搏的經驗，當時他與一名警察合力對抗2名山老鼠，在雙方1對1的局勢中，被對方極度反抗，最終在地上扭打時，對方機智撥掉他的近視眼鏡，被對方跑掉。不過，法網恢恢，疏而不漏，這位山老鼠再犯後還是被逮了。

「山老鼠24小時伺機犯案！」吳國禎表示，山老鼠選擇作案的時間點通常是傍晚與半夜，而這時剛好是巡山員休息時段，因此他們屏東林管處同仁自發性成立查緝小組，「很不要命地」用下班時間投入查緝。

吳國禎也談到人力不足的窘況，若是對方成群結隊犯案，就會膽大妄為，即使被巡山員發現也會繼續明目張膽地犯案，讓落單的巡山員只能在一旁報警搬救兵。

應改善巡山員福利

農委會主委陳吉仲致詞表示，今年巡護員的薪資福利每月均增加3000到7000元，坦白說是「國家對不起你們」。他說，很多制度面還需要再討論，不論是打擊山老鼠、救火、維護山林的水土保持、巡山等，危險度皆非常高，農委會承諾1個月內會提出方案，預計年底前將完整的森林管護員福利制度會送交行政院。

林務局表示，雖近年來盜採案件稍有下降，但單靠1064名森林管護員巡視，人手仍不足。現況解決人力編制不足的方式是106年開始推動的擴大社會參與政策，招募國家森林監測志工，與大學登山社團結盟，共同巡護國有森林。期盼更多大眾加入守護山林行列，共建台灣山林防護網。

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