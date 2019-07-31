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超越勝負的價值! 2019世界盃少棒賽為中華小將圓夢

2019-07-31 11:57聯合線上 文／黎允之

「站上舞台，世界就是你的！」2019年第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽於7/26至8/4在台南亞太國際棒球訓練中心舉行。本屆世界盃由來自世界12支國家代表隊前來較勁，包含美國、日本、韓國、古巴、墨西哥、捷克、南非、澳洲、義大利、委內瑞拉、斐濟及中華隊，各國好手齊聚台南強投豪打，切磋球技也開拓視野，為自己和球迷都留下熱血沸騰的回憶。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬(右)擔任世界盃少棒中日大戰開球貴賓，與中華隊捕手...
華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬(右)擔任世界盃少棒中日大戰開球貴賓，與中華隊捕手江庭毅(左)合照。 圖／華南金控 提供
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身為地主隊，中華小將首戰即對上勁敵古巴，一路表現得可圈可點，經過教練團長達一個多月的集訓，總教練李國強表示，投手群實力平均，速度是野手群最大特色。小選手們在技術面表現精湛，教練團期望藉由國際賽事的經驗，強化選手抗壓、打球EQ等心理素質，未來勢必能在世界舞台上發光發熱。

中華隊教練團期望藉由賽事經驗，強化選手的心理素質及抗壓力，為將來登上世界舞台作準...
中華隊教練團期望藉由賽事經驗，強化選手的心理素質及抗壓力，為將來登上世界舞台作準備！ 圖／華南金控 提供
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WBSC世界盃少棒錦標賽自2011年在台灣舉辦，每兩年舉行一次，今年是台南第三次當「地主」。繼上一屆（2017年）賽事創下500萬人次全球最高收視率，讓世界棒壘球總會看到台灣棒球實力及棒球人口後，今年主辦單位再接再厲，除了邀請蔡英文總統和台南市長黃偉哲拍攝宣傳影片，更找來了人氣爆棚的皮卡丘擔任宣傳大使，加上親善學校的應援啦啦隊助陣，並且提供新球場等優質比賽場地與環境，全台南市總動員，讓各國代表隊賓至如歸，體驗台南的熱情與地方魅力，同時透過棒球推動城市觀光，吸引球迷與寶可夢迷的目光，要讓世界看見「台灣是一個棒球的國家」！

WBSC世界盃少棒錦標賽不但是培育少棒人才的搖籃，更讓世界看見台灣！ 圖／華南金...
WBSC世界盃少棒錦標賽不但是培育少棒人才的搖籃，更讓世界看見台灣！ 圖／華南金控 提供
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雖然球賽為期只有短短九天，背後卻是一大群人長達數十年的默默努力與耕耘。中華棒球協會副理事長林華韋向球賽贊助商致上深深的謝意，「都是台灣棒球走下去的動力」。

從扎根基層棒球、冠名贊助球賽，一直到引進世界最高等級國際少棒賽事，華南金控已連續五屆贊助世界盃少棒在台灣舉辦，參與世界盃少棒錦標賽的中華代表隊，更是由今年5月份舉辦的「華南金控盃全國少棒錦標賽」所遴選出來。除了冠名贊助球賽，華南金控也與MLB合作舉辦10歲小球員的全國次少棒賽和圓夢棒球訓練營，鼓勵熱愛棒球的小朋友能夠勇敢追求夢想，前進世界舞台，成為下一個「台灣之光」！

華南金控透過長期對基層棒球的支持，提升台灣棒球運動在國際的能見度。 圖／華南金控...
華南金控透過長期對基層棒球的支持，提升台灣棒球運動在國際的能見度。 圖／華南金控 提供
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未來，華南金控將持續以實際行動，展現對基層棒球長期的支持與承諾，也會繼續透過贊助國際棒球賽事在台灣舉行，來提升台灣棒球運動在國際的聲量與能見度，相信這是超越比賽勝負、更重要也更具意義的目標。

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