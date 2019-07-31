僑務委員會搭僑計畫 234名臺灣青年海外見習體驗

2019-07-31 11:16 聯合新聞網 台北訊



巴西組學員在僑委會安排下拜會聖保羅中華會館與臺灣同鄉會，學員對僑胞支持臺灣心意深受感動。 圖／僑委會提供 分享 facebook

僑務委員會7月至8月的「臺灣青年海外搭僑計畫」，有234位來自臺灣各大專院校青年學子，目前正在世界六大洲18國33地區體驗僑社，不僅擴大國際視野，同時為海外僑胞、主流社區與臺灣互動搭起友誼之橋。今年搭僑地區首次延伸至中南美洲與非洲，僑務委員會委員長吳新興感謝各地僑界支持，也期許這群青年發揮親善大使力量，向僑界及國外友人推介臺灣，讓臺灣走向世界。

目前「臺灣青年海外搭僑計畫」見習活動正在各僑區展開，參與學員反映熱烈，例如，華盛頓組學員就在僑委會安排下，體驗美國國慶日遊行，學員看到僑胞隊伍也在遊行行列內，泛著眼眶的的說「在異鄉看到熱情僑胞組隊，讓世界看見台灣，真令人感動。」；雪梨組學員則在僑委會安排下拜會了威洛比市(Willoughby)臺僑市議員童伊品，對僑胞在主流政界發光發熱，與有榮焉；美國金山灣區組學員則參訪Facebook、Google科技公司，體驗矽谷文化，也在僑委會安排下，拜訪費利蒙市(Fremont)高敘加市長，高市長是建市60年以來第一位華人市長，美國長大臺灣第二代移民，見證臺裔女性在美國從政的榮耀。

今年首度舉辦搭僑地區中南美洲活動也非常精采，在僑委會細心安排下，聖保羅組學員拜會聖保羅中華會館與臺灣同鄉會，學員廖郁涵感動的說「讓我見識到巴西僑胞對臺灣的關心，以及多到滿出來愛臺灣的心」；瓜地馬拉組學員則體驗馬雅文化、感受拉丁風情、認識瓜國僑界，並開闊人生視野之豐富旅程；巴拉圭組學員參與洛杉磯慈善機構「幫幫忙基金會」（Simply Help Foundation）及臺灣愛心廠商捐贈巴拉圭第一夫人辦公室布料儀式，協助弱勢家庭自給自足，學員於見證當下不約而同表示「僑界慈善力量真的是鞏固外交重要推手」。

吳新興表示，青年就是臺灣創新發表的希望所寄，期許青年能透過見習，瞭解國家在國際面臨的處境與挑戰，政府外交人員如何努力捍衛國家利益，海外僑胞如何支持政府及幫助國家，回國後能將世界帶回臺灣。僑委會青年搭僑計畫自106年起開辦至今已是第3屆，精彩體驗僑社見習活動，每年暑假都吸引許多臺灣大專院校學子踴躍報名。本年「臺灣青年海外搭僑計畫」自7月啟航已安排21梯次見習活動，10國21地區僑社參與協助，8月將繼續出發8國12地區見習，包含首次舉辦南非、阿根廷等，獲選送學員已迫不及待用腳體驗世界。

巴拉圭組青年見證「幫幫忙基金會」捐贈巴拉圭愛心布料，巴拉圭第一夫人辦公室代表接受。 圖／僑委會提供 分享 facebook

瓜地馬拉組學員參訪首都瓜地馬拉市之政治、經濟及文化景點，如憲法廣場、文化宮、大教堂，瞭解瓜地馬拉近代歷程的發展。 圖／僑委會提供 分享 facebook

美國舊金山灣區組學員拜訪費利蒙市高敘加市長，見證華裔女性在美國從政的榮耀。 圖／僑委會提供 分享 facebook

2019年臺灣青年海外搭僑計畫大華府地區學員參與美國國慶日遊行。 圖／僑委會提供 分享 facebook