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國保遺屬年金追溯補發 5萬件僅千件申請

2019-07-31 00:48聯合報 記者葉冠妤／台北報導

勞保局粗估約五萬多件遺屬年金可回溯補發，目前僅補發一三六三件。 圖／聯合報系資料...
勞保局粗估約五萬多件遺屬年金可回溯補發，目前僅補發一三六三件。 圖／聯合報系資料照片
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日前因司法院大法官釋字第七六六號解釋指出，只要符合「國民年金法」五年時效，就可回溯請領遺屬年金。勞保局昨表示，國保保險人於二○一六年二月廿九日前死亡，其遺屬年金給付的受益人，就算未在被保險人死亡當月提出申請者，現在也可申請追溯補發。

勞保局統計，粗估約五萬多件可回溯補發，目前僅補發一三六三件、共一九七二人，請領金額約九四四六萬元。

遺屬年金給付標準依被保險人保險年資計算，每滿一年按其月投保金額發給百分之一．三的月給付金額；若領取身心障礙年金或老年年金給付期間死亡，按其年金半數發給；假設領取年金不足三千元，照最低保障三千元發給。

勞保局說，原本遺屬年金是從申請日起算，但據大法官釋字第七六六號解釋意旨，二○一六年二月廿九日前發生死亡事故的被保險人，其受益人未於死亡當月申請國保遺屬年金給付者，得準用國民年金法第十八條之一第二項規定，申請追溯發給尚未超過五年請求權時效的遺屬年金。

為何是設定二○一六年二月廿九日前？勞保局說，是因當初國民年金法修正第十八條之一第二項規定，明訂自二○一六年三月一日起發生死亡事故，遺屬年金可有五年請求權，等於二○一六年二月廿九日前無法適用。

勞保局說，如符合請領條件，追溯補發期間以「申請日」為基準，將發給自申請日起前五年得領取的國保遺屬年金給付。如果被保險人是在二○一六年二月廿九日前死亡，其遺屬年金給付的受益人，在釋字七六六號公布前申請者，可追溯發給自「初次提出請領之日」起前五年得領取的年金給付。

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