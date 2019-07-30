第四屆綠獎徵件總獎金300萬 明天截止

2019-07-30 16:34 聯合新聞網 台北訊



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聯華電子股份有限公司 (UMC)舉辦的第四屆「綠獎」，紙本與網路徵件7月31日截止，總獎金300萬元，今年除了大型計畫徵件外，新推出「青少年環境行動獎」，鼓勵青少年關心環境、主動發聲。歡迎國內致力環境保護的NGO團體、社團法人及學生請趕快報名，詳情請參閱綠獎活動網站：http://ecoechoaward.com/。

綠獎由聯電於2016年創辦，積極支持生態保育行動，獎金及投件數都是國內提倡生態保育各獎項中最高的。第四屆綠獎主辦單位為聯電，協辦單位包括：有故事公司、聯合報系文化基金會；合作夥伴包括台灣巴斯夫、台灣3M、宏瑞制程、欣興電子、漢民科技；協力推動的包括智原科技、愛德華先進科技、漢科系統科技等。

去年第三屆綠獎獲團體及相計畫如下：

「台灣濕地保護聯盟」的「月光下，守護陸蟹媽媽──高雄海岸陸蟹調查及教育推廣計畫」，希望藉由關心陸蟹與其生態環境，包括夜間觀測陸蟹，或幫助陸蟹媽媽過馬路等，為人與物種架起一道友善溫柔的橋梁。這項計畫實際上就是保護沿海地區居民的生活環境，守護屬於地方的故事。

「荒野保護協會」以「臺灣地區四斑細蟌的保育、調查、環境教育及推廣計畫」，首創以全臺為調查範圍，號召大家加入守護四斑細蟌的行列，從志工培訓的教育環節開始，讓參與成員獲得的知識與身體力行的經驗結合，深入認識生態環境，培養永續的價值觀。

「台灣蝴蝶保育學會」從「漫漫蝶旅──斑蝶遷徙計畫」出發，與彰化縣芬園鄉同安國小教師合作，領導小朋友成為斑蝶小小解說員，期望居民與小朋友能由自身行為與努力來守護斑蝶，栽種斑蝶的食物，讓斑蝶悠閒地飛舞於校園中，讓斑蝶的遷徙之路更加順遂，成為小朋友與斑蝶成長、玩耍的花園。

「基隆市野鳥學會」的「深澳象鼻岩及遊隼守護計畫」，組織當地志工守護本島唯一海石拱的象鼻岩及遊隼繁殖，並透過摺頁、講座及藍色公路解說，推廣環境教育。包括在船上安排導覽員向基隆市百福國中學生說明基隆的歷史情景與現代的情景對比，讓大家從基隆的過去與改變，反思環境變化帶來的優缺點。

「海洋公民基金會」的「在海田裡，種下守護海洋的種子計畫」，在澎湖通梁海域進行珊瑚復育，培訓資深水手成為公民科學家，並對在地學校小朋友及社區推廣海洋教育，共同關注澎湖內海的生態。包括邀請老漁民教小朋友體驗傳統的捕魚方法──抱礅捕魚古法；及帶小朋友認識菜宅──用硓𥑮石組成，在強風中保護農作物的方式。

聯華電子總經理簡山傑於去年第三屆綠獎頒獎典禮表示，綠獎樹立了企業合作推廣環保公益的典範，期許未來大家繼續努力透過綠獎這個平台，讓專家、保育人士與企業能夠多交流、分享資源，共同攜手維護台灣生態。