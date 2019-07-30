未能履行合約 千葉大學遭太空中心列拒往廠商1年

2019-07-30 15:10 中央社 台北30日電



由於無法履行合成孔徑雷達（SAR）合約，日本千葉大學近日遭到太空中心列為拒絕往來供應廠商，從今年7月16日起，為期1年。

台灣「第三期國家太空科技發展長程計畫」，預計發展多種不同類型的衛星，不過由於部分自製技術仍需強化，因此太空中心一方面自主發展，另一方面從做中學，觀摩他國的技術與經驗，千葉大學的合成孔徑雷達（SAR）就是其中之一。

國家太空中心副主任余憲政表示，千葉大學兩年多前承接了太空中心的合成孔徑雷達（SAR）標案，在設計、研發的過程中也提供不少相關的數據資料，太空中心也依約分期支付款項。按照原定計畫，SAR設計完成後將會運往台灣，並安裝在飛機上進行測試。太空中心也會從中學習設計SAR的經驗與技術，用於往後的研發工作。

不過，日前完成品要從日本輸出至台灣時，卻由於無法取得日本政府的輸出許可，造成無法履行合約的情況。余憲政表示，太空中心以合約中規範「可歸責於供應廠商之事由」，將千葉大學列為拒絕往來供應廠商，為期1年。也就是說，接下來1年之內，千葉大學不得再投標工程。

除了最後的尾款不需支付，太空中心也依合約規定對千葉大學罰款。

「第三期國家太空科技發展長程計畫」，從2019年開始到2028年為止，主要發展高解析度光學遙測衛星、超高解析度光學衛星及合成孔徑雷達衛星。