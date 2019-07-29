普悠瑪事故 司機員擬廢照

去年普悠瑪事故造成18死、200多人輕重傷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年台鐵普悠瑪翻車造成十八死，交通部日前召開考績委員會，加重三名台鐵前局長懲處。

台鐵昨天也召開了考成委員會，決定司機員尤振仲等廿七人的懲處，台鐵低調回應，依法不得公開決議內容。根據了解，尤振仲擬記一大過、兩小過，並廢除鐵路列車駕駛執照，但仍要台鐵局長張政源核定。

台鐵內部遭三申五令不得洩漏考成會決議內容。台鐵人事室主任馬林源表示，昨考成會已根據各面向充分討論，並達成決議，依法不得對外公開，將盡快呈報給局長，只要局長核定後即可生效，不必再報交通部。

台鐵上周四就開過考成會，邀當事人陳述意見，尤振仲雖被通知出席，但沒到場。

鐵路法規定，司機員造成重大事故和死傷，即可廢除鐵路列車駕駛執照。鐵道局表示，已申請廢除尤振仲執照，並發公文等待交通部簽核。

交通部還未簽閱公文，台鐵也尚未收到廢照通知，但部內知情人士表示，根據行政責任調查報告的建議，再變動機率不高，尤振仲將面臨廢照處分。

至於先前決議加重台鐵三名前局長的懲處，包括范植谷一大過、兩小過，周永暉兩小過，鹿潔身一大過、一小過，該案目前仍在部內人事處簽呈中。

台灣鐵路企業工會文宣組組長吳長智表示，工會並不知情考成會內容，一旦懲處出爐，會員若不服氣，工會將在一周內陪同會員向台鐵申訴。至於尤振仲的處分，工會則表示尊重司法調查。