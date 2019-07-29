偷排空汙罰不怕？環保署將可追不法利得、回溯6年

2019-07-29 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



過去很多工廠看準環保法規罰鍰少，覺得偷排空汙所賺取的利益比罰鍰多許多，不怕被抓。環保署發布「違反空氣汙染防制法義務所得利益核算及推估辦法」追繳不法利得計算及推估的依據。

未來違反空氣汙染防制法（簡稱空汙法）規定者，除了可能面臨最高2000萬元罰鍰外，如果有因為違規行為而有獲利者，違規者本身（例如工廠），甚至相關人員（例如代操作者、代檢驗者、專責人員…）等，都可能會被追繳不法利得。

環保署表示，過去違反空汙法規定，主要是以罰鍰為制裁手段，罰鍰額度則是依照行政罰法第18條第2項規定來衡量。如果不法所得高於罰鍰上限，可以不法所得作為罰鍰額度。過去雖然有追回不法所得，但因不法所得內含罰鍰，等於是沒有罰鍰，不但不符合環境正義，也影響企業的公平競爭。