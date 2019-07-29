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台鐵捷運化惹人怨 林佳龍要出手了

2019-07-29 05:00聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部多年前推動台鐵捷運化政策，但未衡量台鐵路軌容量或車輛是否足夠，許多新設通勤站也不符營運需求，導致台鐵誤點頻繁。交通部長林佳龍接受本報專訪指出，「捷運化不是失敗的政策，但可以被優化」，將檢討車站建置及車輛調度，以求快慢分流及提升行車效率。

交通部硬推台鐵捷運化卻缺乏配套，在北中南都會區普設通勤站，停站數變多、行車時間拉長，且區間車與跳蛙式的區間快車配比懸殊，對住在端點站民眾而言，捷運化反而離家愈遠，民怨不斷。林佳龍先前也曾在臉書提到，很多民眾向他反映台鐵誤點嚴重，造成生活很大困擾。

林佳龍表示，新的通勤站若未設待避線，前車誤點就會影響後車，未來要檢討新的立體化車站建置，若路廊夠就要多蓋軌道，允許快慢分流，或增設待避線。

林佳龍表示，通勤站變多導致特定區域塞車，須透過電腦化有系統地調度車輛，降低因捷運化而誤點的機率，「高鐵同樣高架化，班次也是一直被擠出來」，透過路線、時間、列車互相搭配，才能極大化效率，「我初步了解台鐵這空間還很大。」

林佳龍說，台鐵捷運化兩個要素是列車要準點、車站間距近，「這不是一個失敗的政策，但它可以被優化」，過去規畫未完整思考分流問題，現在各地立體化車站工程逐步串連，必須納入這些經驗參考。

檢討捷運化政策，台鐵局副局長馮輝昇表示，已建議台南的南台南站、桃園的中路站增設待避線，並改良閉塞區間及號誌設備，提升路線容量；另依據區域通勤旅次的需求，檢討列車排班計畫。

台鐵近年推動捷運化政策，引發不少民怨。記者王藤毅/攝影
台鐵近年推動捷運化政策，引發不少民怨。記者王藤毅/攝影
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台鐵捷運林佳龍

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