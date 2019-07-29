從一碗牛肉麵的青江菜看溯源管理

2019-07-29 00:00 文／ 李如慧



溯源管理就像大隊接力，每一棒都同等重要

從ISO22000：2005來看，食品供應鏈的管理，在法令與法規主觀機關的監督下，從農作物生產者、飼料生產者、初級食品生產者、食品製造者、次要食品製造者、批發商、零售商、食品服務經營者及餐飲服務者，最後到消費者；此外，更包括農藥、肥料及動物用藥生產者、生產食品成分及添加物之食品供應鏈、運輸與倉儲業者、設備生產者、清潔與消毒試劑生產者、包裝材料生產者及服務供應者。這是一個在食品供應鏈上的整體概念，不可否認每一個環節、每一個角色的扮演，在促進食品安全衛生上，都同等重要，換言之，每一個單位所負的法律義務及其違反的處罰效果，依照邏輯來講，應該要對等，才能有效促進食品安全的管理。以一碗牛肉麵附帶青江菜為例來說明，台灣食品技師協會鄭揚凱理事長於108年6月27日舉辦的「溯源管理法律層面的重新檢視」學術研討會中就表示：牛肉麵中的青江菜，如果殘留了過多的農藥，依照法令規定的農作物生產者與食品業者與的責任是差距相當大的，前者僅有行政上的罰鍰，後者卻嚴重到會刑事上的徒刑，同樣是食品供應鏈的一環，卻有不對等的義務與責任，這值得思考！檢視溯源管理是很好管理食品安全的工具！但是，上游和下游的法律義務和處罰不對等時，如何確保整體產業鏈的食品安全。又現有食安法架構下，中央主管機關為管理食品安全衛生及品質，確保食品追溯或追蹤系統資料之正確性，應就前項之業者，依溯源之必要性，分階段公告使用電子發票。台灣現在登錄有案的食品業者超過46萬家，食品供應鏈是「網狀脈絡」的「自由選擇」購買行為。有多少的前端上游食材，仍然是「現金交易」，多少的源頭接棒接不上？農產品是免稅的，再行政上與立法上，可能挑戰政治依溯源之必要性，分階段公告使用電子發票，完成整體食品供應鏈追蹤追溯的工程嗎？

從人性、專業與科學角度論溯源管理法規的解釋與適用不能脫離現實，要接地氣

台灣健康產業協會姚念周理事長於108年6月27日舉辦的「溯源管理法律層面的重新檢視」學術研討會中就表示：從線性經濟演進到循環經濟是未來的趨勢，若將食品業全部納入溯源管理，就能解決所有問題嗎？

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從人性來看，倘脫離線性經濟思考後，一旦到循環經濟的發展、庶民經濟需求、科技發展等要素時，即將暴露問題與無解的矛盾。尤其重要的是，當業者所生產的食品可能侵害他人基本權時到底要以「結果論」，不論原料為何，只要通過檢驗即可食用；或是採「源頭論」，只要原料不合格都視為犯罪。從食品專業與科學角度來看，此兩種理論於溯源管理中，食物或食品添加物事實上不可能「原料時期」均可供人食用。自來源進行控管，判斷依據與否仍應以最後製成品而論。「源頭論」欠缺合理性，實際上是行政怠惰的問題。

中國文化大學法律學系黃宗旻副教授於108年6月27日舉辦的「溯源管理法律層面的重新檢視」

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學術研討會中就表示：食品安全的議題，導致民眾的恐慌越演越烈，某方面是因為有不理智的思維，某方面或許是媒體的推波助瀾，因而效果越來越放大，然後把本來沒那麼嚴重的事情想得很嚴重，如何去說服民眾不要如此的焦慮，對各國來講都是一些新的社會治理議題，國家對於民眾的這種恐慌感，就是民眾一直要求重罰的心情，要如何去安撫以及疏導民眾的心情，勢必要透過個別議題的觀念與導正。溯源管理是規定在《食品安全衛生管理法》第48條，違反第48條的法律效果是以第49條來處以刑罰，它的要件是致危害人體健康，但是違反溯源管理，要怎麼致危害人體健康是一個問題，從同法第9條來看，請問第一未保存相關文件、第二未建立追溯或追蹤系統、第三未使用電子發票及第四未電子申報，這幾個行為怎麼造成傷害？如果有受傷，一定是吃到有問題的食品才會受傷，所以為什麼違反第9條會產生加重結果，這很奇怪。在經驗上，都不足以會造成危害人體健康，甚至都無法通過因果關係的檢驗。又或者，如果我的主觀意識是認知到我沒有依規定保存文獻，我如何在這個主觀意識下，認知到會造成人的死亡呢？或是造成人受傷呢？因此不能解釋成違反溯源管理義務就是有致危害人體健康的故意。

雲林科技大學科技法律研究所王服清副教授於108年6月13日舉辦的「溯源管理法律上的應然」

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學術座談會中就表示：違反開溯源管理之情形，未有確切之流程紀錄，則該食品製造業者所生產之食品是否必定該當《食品安全衛生管理法》第49條第1項（抽象危險犯）之罪，仍不可一概而論，應該視是否足以危害人體健康之虞，由具體特定之內容物即食品或原料加以判斷。《食品安全衛生管理法》的保護法益為不特定人之健康、財產利益、知情選擇權的集合，此種法益觀點的建構仍舊是侷限在「食品安全」的概念範疇，不只是無助於釐清食品衛生刑法應有的保護法益為何，而且採取複合式的法益結構反而有可能誘使國家恣意選擇發動刑罰權的時機。

從行政罰到刑事罰食品安全管制更應重於事先的、預防的管理與規範

東吳大學法律學系宮文祥助理教授於108年6月13日舉辦的「溯源管理法律上的應然」

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學術座談會中就表示：相對於行政罰常常被認為罰得不夠重、不具嚇阻之效果，刑事罰便是一項簡單又明確、且似乎確實有相當功效的「規範手段」。然而，且不論在行政罰的規定之下，包括了行政罰法與食安法，均有針對不法利得予以追繳定有相對應之規範，以其達到不法獲利完全的剝奪，進而使違法業者不再具有僥倖的心態；基本且具體的爭議在於，將相關行為予以刑罰化，尚且不論比例原則的問題，恐也須檢視與斟酌刑法處罰所需考量的保護法益為何之問題。換言之，若在追蹤溯源的制度下，要針對相關行為予以處罰，單以追蹤溯源所欲保護的法益為何，就有著應當予以釐清之必要。因此，所謂強化行政管制，除了呼應刑法應有之基本理論外，面對食品安全管制的應有思維，更在於事先的、預防的管理與規範，此應當才是正本清源之道，而非過度聚焦於後端的處罰，更遑論嚴刑峻罰的事前「嚇阻」。而這也是正面回應食安法開宗明義所欲強調之預警（防）原則的必要實踐。

溯源管理與刑事責任的關係罪刑法定主義與無罪推定原則應嚴格遵守

真理大學法律學系吳景欽副教授108年6月27日舉辦的「溯源管理法律層面的重新檢視」

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學術研討會中就表示：從《食品安全衛生管理法》第49條第1項的構成要件來看，重點乃擺在故意違法添加行為，至於違反溯源管理義務，是否為未成文的要素，似乎無法從法條中看出。也因此，對於違反溯源管理義務，自不能當然推出是屬於違法添加，頂多為證據方法之一。對於食品溯源管理義務，目前仍是以行政管制與制裁的手段為優先，至於因此義務的違反，是否能因此認定具有刑事責任，基於罪刑法定與無罪推定原則，恐不能如此武斷的思考。當然於未來，若考量溯源管理的重要性，且必須利用刑法來為前置化處罰，就有思考，將目前行政管制與制裁提升至刑罰的必要。只是如此的方式，恐又陷入刑罰萬能的迷思。

雲林科技大學科技法律研究所王服清副教授於108年6月13日舉辦的「溯源管理法律上的應然」學術座談會中再表示：若認為溯源管理是《食品安全衛生管理法》第49條第1項的「隱藏要件」，那麼究竟溯源管理應追溯至供應商第一層或第二層？對於不同供應商類型（例如：製造業、買賣業者）應如何追溯？追溯方式為何？未能獲得確切遵循方式。我國目前之溯源管理僅重在追溯、追蹤流程之紀錄；又衛福部103年10月27日才公告「應建立食品及相關產品追溯追蹤系統之食品業者」，始將應適用之業者範圍明確化。此外，食品良好衛生規範第8點規定僅具有行政規則之效力，主管機關本於其職權而並非基於立法授權訂定之，且其所稱：「可追溯來源」究指為何?非常不明確，應當端視主管機關職權所示之具體內容而定。倘若由司法機關欲以食品良好衛生規範第8點之規定來定罪，則實質上與違反罪刑法定原則無異，蓋司法機關於個案中解釋不應增加原主管機關職權不具有、業者亦無從預見所示之具體內容，否則就易被認定未踐行溯源管理義務。甚至於，司法機關於主管機關職權未具體指示內容之前，嗣後另行創設溯源管理之行為內容，不啻導致以後來創設之行為內容，恣意定罪行為人先前之行為。

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