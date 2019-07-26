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東港深水碼頭動土 蘇貞昌再提多項補助

2019-07-26 14:40中央社 屏東縣26日電

行政院長蘇貞昌出席屏東縣東港泊區深水碼頭整建工程動土典禮暨解除歐盟黃牌感恩表揚大...
行政院長蘇貞昌出席屏東縣東港泊區深水碼頭整建工程動土典禮暨解除歐盟黃牌感恩表揚大會時，除了感謝漁業界配合，並宣布下半年備妥10億元助漁業升級。 聯合報記者潘欣中／攝影
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行政院長蘇貞昌今天在屏東縣東港鎮出席東港泊區深水碼頭整建工程動土典禮時表示，除深水碼頭，再補助櫻花蝦加工廠不落地設施、漁民定位回報器（VMS）與VMS每月通訊費。

他說，櫻花蝦加工廠不落地設施興建經費新台幣6000萬元；VMS及每月通訊費用，今年8月起開始補助。

蘇貞昌表示，今年2月他視察東港時，東港區漁會總幹事林漢丑陳情，東港泊區碼頭目前僅3米深，遠洋漁船全停泊高雄市，希望建6米深水碼頭，讓屏東遠洋漁船能回鄉停泊。

他說，他當場答應，指示行政院農業委員會主任委員陳吉仲馬上執行，興建經費3億8000萬元全由行政院補助，從設計到發包、動土僅5個月，謝謝農委會相關單位。

蘇貞昌表示，他要求用最好的工程和技術讓後代懷念是「蘇貞昌時代做的工程」，今年底他要再巡視，希望明年底完工，他會再造訪。

不過，他說，不知明年底是不是還是行政院長，他曾當過一任屏東縣長和行政院長，嚐過政治現實和人情冷暖；現場漁會幹部們喊說「明年還會啦」。

蘇貞昌表示，公元2006年他在行政院長任內視察潮州鎮鐵路建設，當場指示屏東市到潮州鐵路全線高架化，還有6個新車站，完工時他已非行政院長，但屏東縣長潘孟安有情有義，邀他參加完工儀式，他卻被別人拜託別太出風頭，這就是現實。

蘇貞昌對與會人士說，大家都是漁業頭頭，希望明年底完工時，如果他已非行政院長，也要提一下是他裁示興建，不要忘了他。

蘇貞昌再次向漁民宣布歐洲聯盟漁業黃牌已撤除的好消息說，民主進步黨去年底選舉因歐盟黃牌漁民被重罰，票都跑光了，如果黃牌後接著紅牌，遠洋漁船就不能進歐盟的漁業合作國港口、不能卸貨，連要加油、接水及補給都不行，攸關全台灣漁業400億元產值，周邊產業產值1000億元。

蘇貞昌東港
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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