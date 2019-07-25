2019新北市兒童藝術節三大全台首發！再加碼藝術大富翁活動，讓你玩遍新北博物館，集章抽機票！

2019-07-25 09:47 文／ 新北市政府文化局



三大全臺首發：高達4米的巨型人偶《Big Dancers》、來自日本的超大數位球池《Bubble World》與京都必看《GEAR齒輪秀》打造暑期最大兒童放電場！

由日本團隊打造的超大數位球池《Bubble World》。 圖／新北市政府文化局 提供 分享 facebook

暑期最大的兒童放電場上線啦！「2019新北市兒童藝術節-未來怪獸島」8/2即將到來，此次邀請到來自西班牙最佳的街頭演出，6隻高達4米的巨型人偶《Big Dancers》、來自日本的超大數位球池《Bubble World》以及由香港藝術團隊打造的浪漫裝置《Tapping》，三大全台首發，只在新北兒藝節，此外，更首度推出「文化小達人.藝術大富翁」活動，囊括新北市15處藝文活動及場館，讓大小朋友一路玩到8月31日，不僅玩到底，還能到處玩，用力放電一整個夏天！

「新北市兒童藝術節」每年帶來囊括表演節目、藝術體驗、互動設施等豐富的內容，已經成為北臺灣親子必來寓教於樂的好所在，今年主題「未來怪獸島」，將市民廣場與市府大廳化身成太空站，並加入許多科技元素，讓民眾們彷彿置身於NASA。廣場將有新北8隻原創怪獸帶來的全新科技藝術體驗及新北市6大博物館的全新特色遊戲，市府1樓則有明日博物館科技藝術體驗，如十三行博物館的《魔幻考古沙坑》，打造虛實交錯的室內巨大沙坑，讓觀眾免曬太陽一次體驗玩沙、考古的樂趣。

本次推出三大全臺首發的國際節目，絕對不能錯過！有來自西班牙最佳街頭表演之稱的《Big Dancers》，曾參與馬耳他歐洲文化之都閉幕演出，並在有歐洲三大戲劇節之稱的羅馬尼亞錫比烏國際戲劇節演出，將由6隻高達四米的巨型人偶，結合燈光與音樂帶來震撼又逗趣的繽紛舞蹈。京都市觀光協會官方推薦必看的《GEAR齒輪秀》，是一齣如同百老匯《藍人》受到矚目的「非口語表演」，在日本連續8年超過2,500場公演歷久不退，此次將以最高規格震撼臺灣觀眾。同樣來自日本，知名互動科技藝術團隊The Designium特別為新北市客製《Bubble World》互動體驗，這次將打造一座大型球池，並在牆面上作怪獸動畫的投影，影像中的小怪獸會根據球的丟擲、碰撞產生不同的反應，此次也特別加入兒藝節原創怪獸角色的設計，獨家為新北市量身打造遊戲內容，讓小朋友玩得開心玩到瘋！

除了各種不同的藝術體驗外，今年的兒藝節也匯集了各種節目及設施，包括嫡傳自明華園戲劇血脈，廣受歡迎的兒童版歌仔戲風神寶寶兒童劇團；來自香港的《Tapping》風動裝置，則用優雅曼妙的光影搖曳謀殺觀眾底片。總數超過15場演出、60種節目，將在活動期間一饗觀眾。

還玩不夠不要緊，加碼活動「文化小達人.藝術大富翁」將一路延伸到8月31日，號召大小朋友一起逛遍新北市，收集參觀體驗足跡，包括兒藝節在內總共有15個藝術體驗任務，只要走遍10個地點，完成認證，就能參加抽獎，最大獎東京來回機票及東京博物館聯票，讓你不僅玩遍新北，還送你到東京看展覽！

「2019新北市兒童藝術節」從8月2日至8月11日在新北市市民廣場及市府大廳舉行，「文化小達人.藝術大富翁」即日上線至8月31日，歡迎大小朋友至各博物館索取任務地圖；8月2日開幕當天將由紙風車劇團於晚間7點帶來《巫頂看世界》精采演出。更準備了1,000份由利百代文具贊助的開幕禮要送給現場觀眾，當天下午5點在市民廣場大會服務臺準時發放，數量有限，送完為止。相關活動訊息可上活動官網查詢 http://www.newtaipei-summer.tw/ 。

(新北市政府文化局 廣告)