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中央補助款喬不定 中市府不排除自辦台灣燈會

2019-07-24 13:23聯合報 記者余采瀅╱即時報導

彰化縣府因經費不足、時間不夠，放棄明年台灣燈會主辦權，改由台中市府主辦。外傳原本中市府原向中央保證財源沒問題，卻向中央要求補助1億元，至今中央補助預算遲遲未確定。中市府觀旅局長林筱淇表示，時程已經來不及了，做最壞打算，不排除市府自辦燈會。

以2015年台中辦台灣燈會為例，總經費5億元，中央補助約3千萬，其餘由市府編列經費與民間贊助。2020台灣燈會預估辦理預算5億元，但中央想比照2015年台中辦台灣燈會的補助款辦理，只補助3千萬。林筱淇指出，屏東燈會中央補助許多經費，希望中央能比照辦理，因此向中央申請1億元補助，中央還在研議中。

林筱淇表示，2020台灣燈會籌辦經費，除編列市府預算，並爭取中央補助及民間贊助，但要等中央確定補助多少，台中市議會才可召開臨時會審議自籌款。原本預定7月中旬召開臨時會審議預算，但中央補助預算遲遲未確定，延宕承辦進度，招標有期程，做燈也需要時間，時間真的來不及，希望交通部觀光局盡快核定補助款。做最壞打算，市府不排除自辦燈會。

林筱淇指出，2020台灣燈會主燈區選定台中花博后里園區，明年2月8日至2月23日登場；副燈區則設在文心森林公園，預計今年12月21日點燈。

2020台灣燈會將在后里馬場等地舉辦，也是台中花博原場地再利用。 圖／聯合報系資...
2020台灣燈會將在后里馬場等地舉辦，也是台中花博原場地再利用。 圖／聯合報系資料照片
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台灣燈會林筱淇台中市
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