大潭藻礁能保留嗎？海委會允諾三周內給答案

2019-07-24 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



為挽救全球僅存的大潭藻礁，國民黨立委許毓仁今偕環團舉行記者會，除希望政府將大潭藻礁指定為暫定自然地景外，也要求相關政府單位在3周內召集會議討論，讓中油三接能暫時停工。海洋委員會允諾並表示會找桃園市府和林務局就相關資料再做審視。

海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真表示，目前就4千多件相關資料進行盤點並積極審視，後續會針對學者報告召開專案會議，未來也會視資料狀況去掌握物種分布的情況，希望能就充分科學性資料的支持做為未來推動保護自然地景的做法。並承諾再1個月內會找桃園市府和林務局就相關資料做審視。

對此，許毓仁批評根本是「實問虛答」，保護大潭藻礁，要求中油三接停工確實有其急迫性，主管機關應該積極介入去審議，希望在三周後就可以來召集會議討論。

環團批評，既然要等所有研究報告都出來才能處理，那這個國家要爛就爛到底，難道中油不能先停工50天，等調查出來再動工嗎？

行政院農業委員會林務局保育組棲地經營科科長石芝菁表示，會就現在有的權責繼續協助地方政府做海洋保育措施；桃園市政府海岸管理工程處科長王雅慧也表示，已經進行相關的民意訪查和生態調查，目前資訊不足，持續做調查。

中油天然氣副執行長李皇章則表示，使用天然氣就是最好的減碳排放措施，關於藻礁的部分在環評階段都已經經過很長的討論，所以有調整接收站的方案，除採開放式設計，大部分有藻礁的地點都維持現狀。 但遭環團反駁指中油說的都不是事實，專案小組早在去年7月就退回此案，政府機關卻持續護航中油，這樣說得過去嗎？

「現在破壞藻礁，等同是與下一代為敵」，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘政忠說，藻礁是有「碳吸存」功能的藍碳生態系，更是遏阻地球暖化的重要功臣。如果執政團隊有保護環境的理念，中油三接案根本不應該進入環評。