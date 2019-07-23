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走私菸品從漁船摸黑進來？董氏：多從機場大門大方攜入

2019-07-23 21:25聯合報 記者李樹人╱即時報導

蔡總統出國拚外交，隨行國安人員竟透過華航高層預訂近萬條、金額高達645萬元的免稅菸，董氏基金會指出，台灣機場免稅菸制度，長久以來已成為合法掩飾非法，讓人大量闖關到國內轉售獲取暴利的漏洞陋習。董氏基金會呼籲國內修法廢除機場免稅菸品銷售陋習，挽救政府損失稅收及民眾健康受損的雙輸局面。

前國際抗癌聯盟（UICC）控菸辦公室主任、台北醫學大學教授高志文指出，不少國人以為台灣非法菸品，是從漁船摸黑從海上走私進來，事實上，台灣每年約一千多五百多萬條，高達一億五千萬包，價值超過150億元的免稅菸品，是從機場大門大方攜入。

高志文指出，這不僅造成國家稅收重大損失，機場免稅菸犯罪走私集團，包括部分不肖海關、航空公司組員、免稅商店與旅行社、免稅菸品收購大盤商，及工作方便或經濟條件較佳常出國的民眾，每年攜進價值一、兩百億的免稅菸，一般經濟條件較差，出國機會少的勞動大眾，每包菸都必須付全額稅捐，造成賦稅上極度不公義，也讓台灣民眾繼續得以較便宜的代價，繼續消費這個醫學上早已認定造成大量吸菸者生病與死亡的高成癮行為。

 董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，法律規定，入境旅客可合法攜帶一條免稅菸，但近年來台灣免稅菸品總銷售量，竟與成人入境旅客總人數相當，全國15%吸菸與85%成不吸菸的台灣民眾，竟人人至少攜帶一條菸入境，超量走私闖關及各種違法夾帶腐敗問題嚴重且明顯，但主管機關卻不知道？免稅菸竄流讓國人戒不掉菸，青少年更有機會接觸便宜菸品，成為菸害防制大漏洞。

林清麗說，為維護人民健康，新加坡完全禁止免稅菸品，違規攜入恐被罰款500元新幣（11,395元台幣），攜帶過量者甚至面臨有期徒刑；澳洲只能攜帶25支菸入境、紐西蘭只可帶50支菸，鄰近台灣的香港及澳門則只可攜帶19支菸入境自用。

台灣免稅菸陋習與現有法令執行不當，導致台灣免稅菸銷售量竟佔全國總菸品銷售量的10%，換言之，每十包的菸品消費，就有一包菸是免稅菸，比率全球最高，全球僅見。

高志文說，不少人錯誤認為菸稅過高，造成價差是免稅菸氾濫原因，這完全導因為果。WHO與UN全球永續發展目標都一致要求各國政府抵抗菸商（免稅菸業者）的龐大政經壓力，全面提高菸品稅且取消免稅菸，加上積極鼓勵戒菸，以挽救吸菸者免於菸害導致的各種疾病與提早死亡的威脅。WHO與世界銀行建議菸品零售價格的75％為菸稅，但台灣僅達55％，與已開發國家的菸價差距甚大。

 

國安局官員涉嫌夾帶9800條香菸闖關入境，被海關查扣存放在私貨倉庫。 圖／讀者...
國安局官員涉嫌夾帶9800條香菸闖關入境，被海關查扣存放在私貨倉庫。 圖／讀者提供
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