未補償貿然施工 漁船包圍中油第三接收站抗議

2019-07-23 14:17 中央社 桃園23日電



中油在桃園市觀音區外海，興建天然氣第三接收站港口工程，施工影響捕魚，未與相關海域主管機關中壢區漁會達成補償協議引發不滿，漁民今天開漁船前往海域，抗議漠視漁民權益。

中壢區漁會理事長葉國傑受訪表示，中油在觀音外海興建天然氣第三接收站港口工程，準備供應大潭電廠天然氣，但在海域施工部份卻未與漁權主管機關的中壢區漁會討論相關完成施工期間的漁業補償協議，引發漁會和漁民不滿中油的蠻橫做法。

葉國傑表示今天上午6時，漁民開著91艘漁船前往現場進行「漁業活動」，桃園區漁會也有74艘漁船趕往抗議，中油漠視漁民權益。直到上午10時後，中油的工作船離開現場，也沒有其他工作船會再過來施工後，漁船才陸續返回漁港，中油公司也立即派出代表到中壢區漁會溝通，抗爭行動暫時告一段落。

葉國傑表示，第三接收站預計施工6年，施工造成的震動、聲響及海水混濁都不利捕魚，恐怕影響設籍中壢區漁會358艘漁船的漁獲，當初中油也認同並委託專家調查影響程度，漁會起初要求中油比照過去風力發電補償標準，除每年每艘船新台幣4萬元，另外向漁民租用警戒船一年100趟次，補償費和租船費用6年合計約8000萬元。

葉國傑指出，近兩個月，漁會在徵求漁民同意後，將每艘船補償費降至2萬元，但中油希望減為每艘船1萬元，雙方對於補償金額還要再協商，沒想到還沒達成共識，中油公司的包商就貿然施工，不尊重中壢區漁會的海上漁業管轄權，瞬間引爆漁民怒火。

葉國傑強調，根據中壢區漁會統計，一年漁獲量約價值1億2000萬元，第三接收站填海造陸的工程位置，位於高經濟漁獲區，政府在去年協商時已縮小開發面積，讓工業區從37公頃縮減為23公頃，但漁會仍希望中油能表現誠意，不要影響漁民的生計。