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「倡議＋」滿周歲 微光中看台灣進步

2019-07-20 00:15聯合報 記者曾宛琳／台北報導

聯合報《倡議＋》滿周歲，昨舉辦「微光之夜」活動。 記者李瑞彥／攝影
聯合報《倡議＋》滿周歲，昨舉辦「微光之夜」活動。 記者李瑞彥／攝影
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聯合報《倡議＋》滿周歲，昨舉辦「微光之夜」，邀十二位客座總編、九家企業夥伴，約八十位社創夥伴出席活動，共同推動台灣創新進步的動力。

聯合報事業處融媒體事業部副總經理官振萱表示，為何叫「微光之夜」？是因每個人都不敢說自己有多大，都是點點的微光，但聚在一起，就會成為火炬，成為推動台灣創新進步的重要力量。所以倡議+，是+1的「+」，希望串連更多倡議家。

聯合報系願景工程執行長羅國俊表示，微光之夜就像走在夜裡，手上擁盞小燈，但並非走大家都知道的大路，反而選擇走人跡罕見的小徑，從中看到沒看過的風光，當天亮時看見壯麗風景，所有辛苦都值得了。願景工程不想做大家都在做的事，結合各界一起推動台灣社會進步，讓台灣更好，不僅報導，還要行動。

聯合報社長游美月指出，倡議+的初衷，是希望號召有熱情的人，幫助更多需要幫助的人，邀請十二位頻道客座總編輯，讓他們串聯社會的力量，攜手讓台灣變得更好。倡議+會持續和所有夥伴一起前進，因為一個人走得快，但一群人走得更遠，希望結合各界能量，為台灣找到方向，讓台灣變得更棒。

台積電慈善基金會經理李正凱表示，台積電慈善基金會關注四個議題，包括關懷弱勢、照護獨老、推廣孝道、保育環境，用愛、用智慧共同努力把愛送出去，一起讓台灣社會多點正向與美好。

這次活動邀台積電慈善基金會經理李正凱、陳永泰公益信託總幹事王景賢等企業，台大電機系教授葉丙成、台灣數位外交協會理事長郭家佑、社企流共同創辦人暨執行長林以涵、雜學校創辦人蘇仰志、農傳媒創辦人汪文豪等社創團體，則分享如何用創新翻轉、改變台灣。

台積電願景
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