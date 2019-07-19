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香港人林榮基簽證再獲延期3個月

2019-07-19 21:12中央社 台北19日電

移民署今天指出，林榮基已在7月15日申請辦理延期，依規定准予延期，停留期間為3個...
移民署今天指出，林榮基已在7月15日申請辦理延期，依規定准予延期，停留期間為3個月。 中央社
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香港銅鑼灣書店前店長林榮基今年4月間來台，相關單位後續核准延長簽證期限。移民署今天指出，林榮基已在7月15日申請辦理延期，依規定准予延期，停留期間為3個月。

香港政府近期修訂「逃犯條例」，遭陸方通緝的林榮基擔憂，一旦修訂方案落實，可能會被引渡到中國大陸受審。因此，他在4月25日搭機來台，計劃在台求職、定居，並於5月中旬獲准延長簽證2個月，以便處理工作事宜。

內政部移民署今天表示，林榮基在7月15日申請辦理延期，依香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第11條規定，准予延期，停留期間3個月。

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