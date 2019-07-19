唐獎得主故事成書 《持志以恆》夢想達陣

2019-07-19 16:58 聯合新聞網 台北訊



《持志以恆：唐獎第三屆得主的故事》作者梁玉芳，聯經出版公司出版。 分享 facebook 你曾夢想為人類做出不一樣的貢獻嗎？聯經出版社新書《持志以恆：唐獎第三屆得主的故事》7月22日出版，此書由資深媒體人梁玉芳採訪執筆，深入描繪第三屆「唐獎」八位得主對全球人類的偉大貢獻及生平故事。他們並非人生勝利組，人生路程有許多辛酸與困難，最終卻能「以其學說易天下，以天下為己任」，在其專業與研究上獲得重大突破與成就，並於2018年榮獲有東方諾貝爾獎之稱的唐獎肯定，表彰其造福無數人類之貢獻。

證實地球開始暖化，預言氣候變遷來到，美國國家航空暨太空總署前科學家詹姆士．漢森博士是唐獎第三屆永續發展獎得主。生於1941年的漢森，是佃農的孩子，受惠當時美國教育政策，讓窮人的孩子也能夠考上大學，改變他的一生。1987年漢森發表論文，以科學數據發出氣候變遷的重大警訊，受到全球關注，並到美國參議院的能源與天然資源委員會作證，使民眾對溫室效應的覺醒達到高峰，但這也讓他飽受批評，甚至收到來自白宮的警告，阻止他繼續對外發言。然而，這都沒有阻擋漢森讓大眾了解地球暖化的決心，接受媒體採訪、上街頭抗議，以及著書立作，而今78歲的他持續以行動號召年輕人響應，參與守護地球的環保行動。

「一路上有人會懷疑你。重要的是，你要傾聽內在的聲音，告訴自己，一切皆有可能。」是唐獎第三屆生技醫藥講得主之一布萊恩‧德魯克爾送給年輕人的一段話。成功研發治療慢性骨髓白血病的藥物─基利克Gleevec，挽救無數生命的德魯克爾，當年申請醫學院時，「我被哈佛、史丹佛、耶魯，還有一大堆頂尖學院給拒絕了。」最後是加州大學聖地牙哥分校醫學院錄取他，看中的正是他有成為研究型醫師的潛質，但「不可能成功」、「別做科學研究了」等各種奚落、批評及否定仍一路伴隨他的研究之路，也讓他曾經喪氣、絕望透頂，但每次挫折都像試金石，幫助他修正方向，調整腳步，從菜鳥醫師到研究報告發表，中間歷經了12年。

「我必須起而抗爭才能獲得他們的首肯，把眼光放長遠來看，我最後成了哈佛大學比較文學系的系主任。」唐獎第三屆漢學獎得主之一宇文所安，是哈佛大學榮譽獎座教授，也是當代中國古典文學最要的外籍學者，身在中產階級家庭，爸爸是物理學家，媽媽是醫生，當他選擇念中國古典文學時，他的父母和所有的父母一樣，擔心他無法自食其力。宇文所安知道走這條路相當不容易，每個選擇也都有代價，但他很早就知道自己的志趣所在，「不改其志，得其所安」，終究走出自己的一片天空。

書中有許多有趣的故事，但全書的主軸，在於強調有一種價值是向內去挖掘與塑造的。唐獎八位得主持之以恆的心志，非外在的行動與勇氣而已，而是實實在在根深柢固的信念與情感，外顯而出地走在風氣之先，在風頭浪尖反倒腳跟站得更穩。精彩影音內容線上搶先看，更多精彩內容可到唐獎官網查詢。